Donan al Ejército tecnología de la década de los ochenta

Nos recuerdan que el pasado 23 de agosto de este año, autoridades de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) presumieron con bombo y platillo la donación de más de 8 mil bienes muebles e informáticos a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena); sin embargo, nos cuentan que, en algunos casos, se trata de productos que prácticamente son chatarra, entre los que destacan archiveros, escritorios y sillas viejas o rotas, computadoras de escritorio desactualizadas, y hasta disquetes de 3.5 pulgadas que se crearon en los años 80 y comenzaron a dejar de usarse al principio de la década de los 2000, cuando fue sustituido por el CD-ROM. La propia ASF reconoció que los artículos que donó ya no le son útiles, pero aseguró que a la institución armada sí le van a servir “para el desarrollo y cumplimientos de sus objetivos y metas institucionales”. ¿Será que en algún museo de la Sedena exista aún una computadora en la que pueda ser leído un disco de 3.5 pulgadas?

Amenaza priista a encuestadores

Se ve que el coordinador de los diputados del PRI en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira, no digiere las encuestas que no favorecen a sus gallos, pues presentará una iniciativa para regular a las casas encuestadoras. Nos cuentan que el priista coahuilense busca “meter en cintura” a las encuestadoras para que registren su metodología, la transparenten y hagan pública la cartera de clientes que tienen. Además, propondrá que el Instituto Nacional Electoral (INE) le dé seguimiento a cada uno de sus ejercicios. Y, ya de paso, que la Unidad de Inteligencia Financiera revise sus finanzas e ingresos para ver de dónde se pagan sus ejercicios demoscópicos. Al parecer don Rubén está un poco atrasado de noticias, pues, aunque en el ecosistema de las encuestas hay de todo, desde empresas patito, hasta algunas muy profesionales, los resultados de los ejercicios que realizan las casas de prestigio, durante todo el periodo electoral, de principio a fin, ya son revisados por el INE y, cuando corresponde, por los órganos electorales de los estados. Quien levante una encuesta que se publique debe de entregar al INE, en un plazo de cinco días, su metodología, las bases de datos, los costos y varios otros requisitos, entre ellos la información fiscal de la empresa encuestadora. Así que, al parecer, el diputado busca mamas a los reptiles.

Priistas ven fines electorales en posible liberación de Aburto

Para algunos de los más conspicuos militantes priistas, es de llamar la atención la “puntualidad” con la que podría darse la liberación del asesino confeso del candidato presidencial del PRI Luis Donaldo Colosio. Nos hacen ver que, Aburto podría quedar libre el 23 de marzo del 2024, al cumplir 30 años preso, justo al inicio de las campañas presidenciales. Los priistas consideran que Aburto, a quien califican como un mitómano compulsivo, empezará a declarar verdades a medias y mentiras completas para enturbiar el ambiente político.

La embajadora Rebelde

Alguien, al parecer, no le avisó a la embajadora de México en Brasil, Laura Esquivel, que los funcionarios públicos no pueden pronunciar públicamente su apoyo a algún aspirante a un puesto político. Cuestión que ha sido repetida hasta el cansancio por el propio presidente López Obrador. Nos hacen ver que la excelentísima embajadora envió un video en el que le expresa su respaldo a la alcaldesa con licencia de Iztapalapa, Claudia Brugada, para competir por la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México. Ya se verá si el Presidente en su mañanera da un jalón de orejas a doña Laura, pues de plano ignoró la instrucción de no meterse en el proceso de selección morenista.