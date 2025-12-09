Tribuna - © Copyright Tribuna. Reservados todos los derechos.

Martes 9 de Diciembre, 2025
Los Cabos

Donan insumos a Los Cabos para fortalecer el bienestar animal

Casa Ley entregó alimento para mascotas y otros bienes al Ayuntamiento de Los Cabos. La donación de insumos reforzará las acciones municipales y de asociaciones enfocadas en el bienestar animal.
Daniela Lara
9 diciembre, 2025
Ayuntamiento de Los Cabos recibe donación de insumos para reforzar el bienestar animal

IMG: Ayuntamiento de Los Cabos

El XV Ayuntamiento de Los Cabos informó que la empresa Casa Ley realizó una donación de bienes de consumo —principalmente alimento para mascotas—. Esta acción tiene como objetivo reforzar las labores de atención, cuidado y resguardo de animales en el municipio, además de apoyar a asociaciones dedicadas al bienestar animal.

La entrega fue recibida por el director general de Ecología y Medio Ambiente, Jorge Armando López Espinoza. Estuvo acompañado por autoridades municipales y representantes de Casa Ley, entre ellos: Adriana Cosío Urbina, IV regidora; César Enríquez; José Manuel Cervantes, representante de Casa Ley Los Cabos; Flavio Olachea Montaño, director general del INDESO; representantes de la II Regiduría; Karen Guzmán; Cecilia González; y Gustavo Castro Zumaya, director de Gestión y Normatividad Ambiental.

Las autoridades destacaron que esta donación de insumos fortalecerá las acciones que el Ayuntamiento realiza en coordinación con asociaciones y colectivos de protección animal. Subrayaron que el bienestar animal es una prioridad y que estas colaboraciones permiten ofrecer una atención responsable y cercana a la comunidad. La donación de insumos contribuirá directamente a mejorar las condiciones de animales en resguardo.

El Ayuntamiento de Los Cabos reiteró su compromiso de impulsar políticas públicas, programas y esfuerzos conjuntos para elevar el bienestar animal en todo el municipio, haciendo énfasis en que la donación de insumos representa un apoyo valioso para continuar estas labores.

