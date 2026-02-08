Donar el peluche de tu ex puede transformar la vida de un niño del CRIT Los Cabos

¿Tienes un peluche de una relación pasada ocupando espacio? El CRIT Los Cabos, en colaboración con Teletón, ha lanzado una creativa iniciativa titulada: “Dona el peluche de tu ex y haz feliz a un niño”. Esta campaña busca fortalecer los programas de rehabilitación mediante la donación y venta de estos artículos.

¿Cómo participar en la campaña?

La dinámica es sencilla pero de gran impacto. Para asegurar que los donativos cumplan con los estándares de calidad, se solicita que los peluches cumplan con lo siguiente:

Estado: Deben ser nuevos o estar en excelente estado.

Higiene: Es indispensable entregarlos limpios y desinfectados.

Lugar de entrega: En la Tienda Teletón, ubicada dentro de las instalaciones del CRIT Los Cabos.

Todo lo recaudado por la venta de estos artículos a bajo costo se destinará directamente a cubrir los gastos de rehabilitación de las niñas y niños que reciben atención integral en este centro.

Estrategias de recaudación constante

Jaime Bolívar, director del CRIT Los Cabos, destacó que esta actividad es parte de un calendario mensual de generación de donativos en especie.

“Por ser febrero, en el marco del Día del Amor y la Amistad, nuestra área creativa ideó esta colecta de peluches. Cada mes lanzaremos dinámicas distintas para transformar donaciones en especie en fondos directos para los apoyos médicos”, explicó Bolívar.

Un llamado a la solidaridad en BCS

El CRIT Los Cabos invita a toda la comunidad de Baja California Sur a sumarse a esta causa. Más que una limpieza de armario, cada donación representa una oportunidad real para mejorar la calidad de vida de los pacientes del centro.

