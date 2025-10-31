¿Dónde está Jaime Toral? Influencer de ‘Doña Lety’ es prófugo y FGE ofrece $350 mil por su captura

Influencer Jaime Toral está siendo activamente buscado por las autoridades mexicanas tras ser acusado de graves delitos. La Fiscalía General del Estado (FGE) de Veracruz ha emitido una ficha de recompensa por 350 mil pesos a quien proporcione información que permita su localización y captura. Jaime Pascual Hernández Toral, conocido creador de contenido, enfrenta una orden de búsqueda por su probable participación en el delito de trata de personas.

La Recompensa y la Búsqueda Oficial

La ficha de búsqueda por el influencer fue emitida el 28 de octubre. La FGE busca información “veraz, útil, eficaz y oportuna” que conduzca a su detención. Las autoridades han puesto a disposición el teléfono 800 89 06 863, el correo recompensas@fiscaliaveracruz.gob.mx y las oficinas de la Fiscalía en Xalapa para recibir datos de forma anónima.

El creador de contenido ganó popularidad en redes sociales durante la pandemia de Covid-19. Toral publicaba videos junto a Leticia Hillman Gómez, una mujer de 62 años identificada como “Doña Lety”. Ella es una persona de escasos recursos y con problemas de movilidad.

El Caso ‘Doña Lety’ en Tantoyuca, Veracruz

Los videos, donde “Doña Lety” aparecía con un carácter fuerte e incluso arrastrándose por el suelo, se hicieron virales, generando controversia y apoyo económico. Sin embargo, el caso tomó un giro dramático en septiembre de 2024.

En esa fecha, Doña Lety fue rescatada tras salir de su domicilio en el municipio de Tantoyuca, Veracruz. La mujer afirmó que había permanecido secuestrada durante un año. Elementos de la Guardia Nacional le brindaron auxilio y atención médica, momento en que acusó a un hombre de apellido Toral como su presunto secuestrador.

De acuerdo con reportes locales, la mujer pidió auxilio a un vecino. Posteriormente, declaró que los videos eran grabados presuntamente sin su consentimiento y que era obligada a participar mientras se le mantenía encerrada. Por su parte, Jaime Hernández Toral negó las acusaciones en sus redes sociales, asegurando que su contenido tenía fines de ayuda social.

Investigación por la Desaparición de su Novia

El caso del influencer cobró aún más relevancia luego de que se confirmara una segunda investigación en su contra. Hernández Toral también está bajo escrutinio por la desaparición de su novia, Rosa Elena Pimienta Santos.

La joven, que tenía 18 años, fue vista por última vez el 4 de febrero de 2024, también en Tantoyuca. Aunque las autoridades no lo han señalado formalmente como sospechoso en este caso, la investigación sobre la desaparición de Rosa Elena Pimienta Santos ha resurgido tras la ficha de recompensa por trata de personas.

El exgobernador Cuitláhuac García Jiménez había señalado previamente que Hernández Toral se aprovechaba de la vulnerabilidad de “Doña Lety” para crear contenido y obtener ganancias en redes sociales. La Fiscalía de Veracruz mantiene vigente la recompensa por el prófugo. Las autoridades piden a la población no intervenir directamente en caso de su localización.