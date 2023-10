Hora y dónde ver los partidos de la Jornada 12 del Apertura 2023

La Jornada 12 del torneo Apertura 2023 de la Liga MX dará inicio con el enfrentamiento entre el América y el Mazatlán FC, programado para este viernes por la noche.

No obstante, este fin de semana también están programados otros duelos igualmente atractivos. El sábado por la noche se llevará a cabo el esperado Clásico Tapatío entre Chivas y Atlas, así como el enfrentamiento entre Cruz Azul y Pumas.

Para cerrar esta jornada, el domingo por la noche, los Xolos de Tijuana se medirán al Atlético de San Luis en un emocionante encuentro en la Frontera.

Horarios y canales de la Jornada 12 de la Liga MX

Viernes:

• Mazatlán FC vs América/ Fox Sports, Azteca 7/ 21:00

Sábado:

• Monterrey vs FC Juárez/ Afizzionados/ 17:00

• Pachuca vs Tigres/ Fox Sports, Claro Sports/ 19:00

• Chivas vs Atlas/ Canal 5, TUDN y TV Azteca/ 19:00

• Cruz Azul vs Pumas/ Canal 5, TUDN, 21:00

Domingo:

• Toluca vs Querétaro/ Las Estrellas, TUDN/ 12:00

• Necaxa vs Puebla/ ViX+/ 17:00

• Santos vs León/ Vix+/ 19:05

• Xolos vs Atlético de San Luis/ Fox Sports Premium/ 21:06