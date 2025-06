Donde hubo fuego… Trump y Musk se dan otra oportunidad

Donald Trump y Elon Musk han vuelto a estrechar lazos, luego de una breve pero intensa disputa pública que incluyó amenazas, acusaciones y publicaciones incendiarias en redes sociales. La tregua llegó después de que el dueño de Tesla y SpaceX se disculpara por sus palabras, gesto que fue bien recibido por la Casa Blanca.

Trump y Musk se dan otra oportunidad luego de que el empresario reconociera que algunas de sus publicaciones en la red X “fueron demasiado lejos”. En su mensaje, Musk escribió: “Lamento algunas de mis publicaciones sobre el presidente @realDonaldTrump la pasada semana. Fueron demasiado duras”.

I regret some of my posts about President @realDonaldTrump last week. They went too far.

— Elon Musk (@elonmusk) June 11, 2025