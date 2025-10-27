¿Dónde está Inés Gómez Mont?, esto se sabe

La reciente detención de Víctor Álvarez Puga en Estados Unidos por motivos migratorios reactivó las dudas y especulaciones sobre el paradero de su esposa, la conductora mexicana Inés Gómez Mont, quien permanece como prófuga de la justicia desde hace varios años. Las autoridades mexicanas y estadounidenses no han confirmado que la exconductora se encontrara junto a él en Florida al momento del arresto.

De acuerdo con fuentes oficiales, el empresario fue detenido en la ciudad de Miami y trasladado al centro de procesamiento Krome North SPC, donde actualmente permanece bajo custodia. El Servicio de Aduanas y Protección de Fronteras (ICE) señaló que la medida responde a su estatus migratorio, sin que exista, por el momento, una relación directa con los procesos judiciales que enfrenta en México.

Sin embargo, la captura de Álvarez Puga despertó el interés público y mediático por el paradero de Inés Gómez Mont, quien cuenta con una orden de aprehensión vigente en México por presuntos delitos de corrupción y lavado de dinero. Desde la emisión de la ficha roja de Interpol, la presentadora no ha sido localizada por ninguna autoridad.

En 2018, Inés Gómez Mont intentó resolver un procedimiento ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT) mediante el pago de aproximadamente 11 millones de pesos, aunque el organismo determinó que aún quedaba pendiente una deuda fiscal de 2 millones 604 mil pesos. Aquella diferencia marcó el inicio de una serie de investigaciones financieras que se mantienen activas.

Las autoridades estadounidenses confirmaron que la detención de Álvarez Puga se basó únicamente en cuestiones migratorias, aunque recordaron que existe una orden de aprehensión internacional en su contra emitida por el gobierno mexicano.