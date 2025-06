¿Dónde pegará el huracán “Erick” en México? Este es el pronóstico

El huracán “Erick” sigue intensificándose con rapidez y, de acuerdo con el Centro Nacional de Huracanes de EU (NHC por sus siglas en inglés) y el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), podría tocar tierra como huracán mayor (categoría 3 o superior) entre la costa occidental de Oaxaca y el oriente de Guerrero esta misma noche o en las primeras horas del jueves.

Este sistema avanza hacia el noroeste a una velocidad de 15 km/h con vientos sostenidos de 175 km/h y rachas que alcanzan los 215 km/h por lo que se mantiene como huracán categoría 2 en la escala Saffir-Simpson, pero se espera que alcance la categoría 3 al tocar tierra

🚨#Erick is rapidly intensifying and could hit west #Oaxaca or east #Guerrero as a major hurricane late tonight or Thursday.

🌀Devastating winds, life-threatening flooding & storm surge are likely.

⌛️Rush preparations to protect life/property.

— NHC Pacific (@NHC_Pacific) June 18, 2025