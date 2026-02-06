Vacunación contra el sarampión en México: ¿Dónde acudir y quiénes deben aplicarse la dosis?

Ante la importancia de mantener esquemas de inmunización actualizados, la Secretaría de Salud de México ha informado que la vacuna contra el sarampión se encuentra disponible de manera gratuita en todas las unidades del sector público.

El IMSS, el ISSSTE y los centros de salud estatales son los puntos principales donde la ciudadanía puede acudir para recibir la dosis correspondiente, ya sea la vacuna triple viral (SRP) para niños o la doble viral (SR) para adultos.

El proceso de vacunación se realiza de forma permanente en las Unidades de Medicina Familiar (UMF) y clínicas de salud, donde solo es necesario presentar la Cartilla Nacional de Salud para registrar la dosis.

En caso de no contar con el documento, el personal de enfermería puede proporcionar uno nuevo o un comprobante temporal tras la aplicación. Las autoridades sanitarias enfatizan que la vacunación es la herramienta más eficaz para prevenir esta enfermedad viral altamente contagiosa que se transmite por vía respiratoria.

Estrategias de vacunación y prevención en México

Para los menores de edad, el esquema actual en México consiste en dos dosis: la primera al cumplir los 12 meses y la segunda a los 18 meses de edad. Anteriormente, el refuerzo se aplicaba a los 6 años, pero la normativa se actualizó para garantizar una protección más temprana.

En el caso de adolescentes y adultos de hasta 49 años que no tengan su esquema completo o no recuerden haber sido vacunados, se recomienda acudir por la vacuna doble viral (SR), que protege contra sarampión y rubéola.

La Secretaría de Salud también ha implementado módulos itinerantes en puntos estratégicos, como estaciones del Metro en la Ciudad de México y plazas públicas en ciudades como La Paz, Los Cabos y Guadalajara, para acercar el biológico a quienes no pueden asistir a una clínica en horarios laborales.

Es fundamental recordar que personas con sistemas inmunitarios gravemente debilitados o mujeres en el primer trimestre de embarazo deben consultar a su médico antes de la aplicación, según las guías de la OMS y la Secretaría de Salud.

