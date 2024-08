¿Dónde puedo ver el Documental ‘I am still de Jungkook de BTS en Latino América?

Armys de latino america estan de fiesta porque ya casi se estrena el nuevo documental del Golden Maknae de BTS el documental se llama JUNGKOOK: ‘I AM STILL este documental relata cómo nació su álbum “GOLDEN” y incluyendo a los Singul: “SEVEN”, “3D”, “Standing Next to You”.

Información:

“Solo sigo mi propio compás”, dice Jung Kook, quien ha sido aclamado como el “Artista Pop del Siglo XXI”. Su debut como solista con el sencillo “Seven” (en colaboración con Latto) en julio de 2023 marcó un hito en la música global, logrando un éxito sin precedentes.

Con “Seven”, Jung Kook se convirtió en el primer solista asiático en liderar las prestigiosas listas Billboard HOT 100, Global 200 y Global 200 Excl. US. Este logro lo catapultó a la historia, consolidando su lugar en la cima de la industria musical.

No solo eso, con los éxitos “Seven”, “3D” (junto a Jack Harlow) y “Standing Next to You”, Jung Kook alcanzó el Top 10 del Billboard HOT 100, siendo el único solista de K-pop en lograr tal hazaña. Este logro reafirma su posición como uno de los artistas más influyentes de su generación.

Su álbum “GOLDEN” también dejó una marca significativa, permaneciendo en la lista Billboard 200 durante 24 semanas consecutivas, un testimonio de su duradero impacto en la música global y su capacidad para conectar con el público.

El documental “JUNGKOOK: I AM STILL” ofrece una mirada íntima al viaje de ocho meses de Jung Kook a través de entrevistas exclusivas, imágenes inéditas tras bambalinas y electrizantes actuaciones en vivo. La película captura su incansable dedicación y evolución artística, mostrando un lado más personal y vulnerable del artista.

Únete a Jung Kook en esta travesía y descubre su asombroso ascenso a la fama, así como los momentos más emotivos que ha compartido con ARMY en todo el mundo. “JUNGKOOK: I AM STILL” es una celebración de su trayectoria y un tributo a su inquebrantable pasión por la música.

¿Cuándo y Dónde se transmite el documental?

Este documental se va a transmitir el día 18 de septiembre del 2024 en los siguientes países de la república Mexicana:

CDMX, Guadalajara, Nayarit, Jalisco, Durango, Guanajuato, Nuevo León, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Oaxaca, Morelos, Coahuila, Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Aguascalientes, Guerrero, Hidalgo, Michoacán, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán, Zacatecas.

En Cinépolis y Cinemex los boletos ya están disponibles para su venta este 21 de agosto del 2024.