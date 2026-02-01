¿Dónde y a qué hora ver EN VIVO HOY la premiación de los Grammys 2026? Horarios y canales

La industria musical se viste de gala este domingo 1 de febrero para celebrar la 68ª edición de los Premios Grammy, que tendrá lugar en el Crypto.com Arena de Los Ángeles. Los fanáticos en México y el mundo están listos para presenciar quiénes se llevarán el codiciado gramófono dorado en una noche que promete ser histórica.

La ceremonia, organizada por la Academia de Grabación, premiará lo mejor de la música lanzada entre finales de 2024 y gran parte de 2025, destacando géneros que van desde el pop hasta el regional mexicano.

Si te preguntas dónde y a qué hora ver los Grammys 2026, la transmisión oficial en México y Latinoamérica estará a cargo del canal de cable TNT y la plataforma de streaming Max (antes HBO Max).

La alfombra roja comenzará a captar las miradas con los atuendos más extravagantes y elegantes antes de dar paso a la gala principal, donde se espera la participación de grandes figuras internacionales y talentos emergentes que han dominado las listas de popularidad.

Para los televidentes en territorio mexicano, la ceremonia principal de los Grammys 2026 iniciará a las 19:00 horas (Tiempo del Centro de México). Es importante considerar que para los estados con el horario del Pacífico, como Baja California Sur, la transmisión arrancará a las 18:00 horas.

La gala contará con presentaciones en vivo de artistas de la talla de Taylor Swift, Beyoncé y Bad Bunny, quienes se encuentran entre los principales nominados de la noche.

Hoy, noche de gala de los Grammys 2026

La 68ª entrega anual de los Premios Grammy no solo destaca por sus premios, sino por el despliegue técnico y las actuaciones musicales que definen el año. Según datos de la Academia de Grabación, este año se ha visto un incremento en la participación de artistas latinos en categorías generales, lo que refuerza la influencia global de nuestra música.

Además de TNT y Max, en los Estados Unidos la cadena CBS y la plataforma Paramount+ serán las encargadas de llevar la señal original de los Grammys, la cual suele contar con comentarios de expertos en moda y música durante el desfile por la alfombra roja.

Únete AQUÍ a nuestro canal de WhatsApp TRIBUNA DE MÉXICO

Síguenos en Facebook, nos encuentras como Tribuna de México