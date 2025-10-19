¿Dónde ver el Mariners‑Blue Jays? Mexicanos buscan pase a la Serie Mundial

Los Seattle Mariners visitan este domingo a los Toronto Blue Jays en el Rogers Centre para disputar el Juego 6 de la Serie de Campeonato de la Liga Americana, con transmisión por FOX a las 18:03 horas.

El equipo de Seattle buscará avanzar por primera vez a la Serie Mundial, mientras Toronto pelea por forzar un séptimo partido.

Mexicanos clave de Seattle impulsan a la novena

Para este duelo decisivo los Mariners tendrán un componente importante de talento mexicano en su alineación, lo que añade un matiz especial al enfrentamiento. El cerrador mexicano Andrés Muñoz es pieza clave del bullpen de Seattle, donde registra una campaña histórica con más de 30 rescates y un promedio de carreras limpias por debajo de 1.50.

Por otro lado, el jardinero naturalizado mexicano Randy Arozarena aporta poder ofensivo y experiencia en postemporada. El “Cuban Mr. October” ha declarado en varias ocasiones su orgullo de vestir la playera de Seattle y representar la herencia mexicana.

Claves del partido

Seattle avanzó 3‑2 en la serie tras meter 5 carreras en la octava entrada del Juego 5 gracias a cuadrangulares de Cal Raleigh y el antesalista Eugenio Suárez.

El abridor estelar de los Mariners será Logan Gilbert, mientras que los Blue Jays enviarán al montículo al novato Trey Yesavage .

El pronóstico de lluvia para la tarde y noche en Toronto indica que el partido se jugará con el techo cerrado en el Rogers Centre.

Con figuras como Muñoz y Arozarena, los Mariners no solo buscan la Serie Mundial, sino también el respaldo de una afición mexicana que sigue atenta a sus éxitos.