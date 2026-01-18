¿A qué hora y por dónde se podrán ver los Playoffs de la NFL?

La Conferencia Nacional vive horas clave. Los Seattle Seahawks observarán con atención el choque entre Chicago Bears y Los Angeles Rams, ya que de ese resultado saldrá su rival para la final de conferencia. Dos franquicias con estilos contrastantes, pero con el mismo objetivo: seguir con vida en la postemporada.

En la Conferencia Americana, la atención está puesta en el duelo entre New England Patriots y Houston Texans. El ganador avanzará para enfrentar a los Denver Broncos, que ya esperan rival tras asegurar su lugar en la antesala del Super Bowl.

Partidos de los Playoffs de la NFL: horarios y transmisión

Para los aficionados que no quieren perderse ningún detalle, estos son los horarios oficiales y canales de transmisión en México de los juegos de este domingo:

🏈 New England Patriots vs Houston Texans

Fecha: Domingo 18 de enero

Horario: 14:00 horas (tiempo del centro de México)

Dónde ver: DAZN, ESPN, Disney+ Premium, ViX Premium y Canal 5

Chicago Bears vs Los Angeles Rams

Fecha: Domingo 18 de enero

Horario: 17:30 horas (tiempo del centro de México)

Dónde ver: DAZN, FOX Sports, Amazon Prime Video, ViX Premium y Canal 5

Expectativa total rumbo a las finales de conferencia

Con boletos a las Finales de Conferencia de la NFL en juego, cada posesión, cada jugada y cada decisión puede ser determinante. Los Playoffs no dan margen de error y este domingo promete emociones de principio a fin, con duelos que definirán el destino de varias franquicias históricas.

La mesa está servida: la NFL entra en su fase definitiva y el camino al Super Bowl comienza a despejarse.

