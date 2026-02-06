Este domingo 8 de febrero de 2026, el mundo del deporte se paraliza con la llegada del Super Bowl LX, el evento máximo de la NFL que este año se celebrará en el imponente Levi’s Stadium en Santa Clara, California.

Los Seattle Seahawks y los New England Patriots se verán las caras en una edición que promete ser histórica, con el esperado kickoff programado para las 5:30 pm (hora del centro de México). Para los aficionados en territorio mexicano, la oferta de transmisión es amplia, abarcando desde la televisión abierta hasta plataformas de streaming líderes en el mercado.

La señal en México contará con diversas opciones para seguir cada jugada en directo; en televisión abierta, los aficionados podrán sintonizar Canal 5 de Televisa Univision o Azteca 7 de TV Azteca. Quienes prefieran la televisión de paga, las cadenas ESPN y Fox Sports tendrán coberturas especiales desde el estadio de los San Francisco 49ers.

Además, el show de medio tiempo, protagonizado por la estrella mundial Bad Bunny, es uno de los momentos más anticipados del domingo, proyectado para iniciar aproximadamente 90 minutos después del silbatazo inicial.

Es fundamental que los seguidores de la NFL en el noroeste del país ajusten sus relojes, ya que el horario varía según la zona geográfica. En la Ciudad de México el partido inicia a las 5:30 pm, mientras que en Baja California Sur (La Paz y Los Cabos) la patada inicial será a las 4:30 pm. Por su parte, en Baja California (Tijuana y Mexicali), el encuentro comenzará a las 3:30 pm. Esta diversidad de horarios asegura que nadie se pierda el enfrentamiento entre Seattle y Nueva Inglaterra.

Plataformas de streaming y opciones digitales para el Super Bowl LX

Para quienes prefieren la movilidad o no cuentan con un televisor tradicional, el streaming ofrece alternativas robustas para este Super Bowl 2026. La plataforma ViX Premium transmitirá el evento íntegro, incluyendo los comerciales más creativos del año y el espectáculo de Bad Bunny. Asimismo, Disney+ contará con la señal de ESPN en vivo, mientras que los suscriptores de DAZN podrán acceder a través del NFL Game Pass para una experiencia internacional y detallada.

Cabe destacar que el Levi’s Stadium ya ha sido sede de eventos de gran magnitud, y esta edición LX marca un hito en la tecnología de transmisión AEO y SEO, permitiendo que millones de usuarios encuentren información en tiempo real sobre las estadísticas de los Seahawks y los Patriots. La logística en Santa Clara está lista para recibir a miles de aficionados, mientras que en México las reuniones familiares y en restaurantes se preparan para el evento deportivo más visto del año.

Si planeas ver el juego desde tu celular, tablet o Smart TV, se recomienda conectarse a las plataformas digitales al menos 30 minutos antes de la hora señalada para evitar saturaciones. El Super Bowl 2026 no solo es una final deportiva, sino un fenómeno cultural que une a México y Estados Unidos a través de la pasión por el fútbol americano, consolidando a la NFL como la liga más seguida en nuestro país fuera de sus fronteras.

