¿Dónde y a qué hora ver el Chivas vs América este sábado 14 de febrero?

El país se paraliza y el corazón de la afición late a mil por hora. En primer lugar, este sábado 14 de febrero, el Clásico Nacional entre Chivas y América será el plato fuerte de la Jornada 6 del Clausura 2026. Asimismo, el encuentro llega en un momento de definiciones: mientras el Guadalajara busca mantener su perfección, el América necesita desesperadamente recuperar el vuelo para no hundirse en la tabla.

Para que no te agarren las prisas con el cambio de zona horaria, aquí te dejamos las coordenadas exactas para sintonizar el encuentro desde la media península:

Hora local (La Paz, BCS): 20:07 horas.

Hora del Centro de México: 21:07 horas.

¿Dónde seguir la transmisión?

Televisión Abierta: Canal 5 (Televisa).

Televisión de Paga: TUDN.

Plataformas Digitales: ViX+ (vía streaming con suscripción).

¿Cómo llegan los colosos al Estadio Akron?

Por otro lado, las realidades de ambos planteles son polos opuestos. Por ejemplo, las Chivas de Gabriel Milito son el líder indiscutible con cinco triunfos en cinco juegos. Su gran figura, Armando “La Hormiga” González, llega encendido con cuatro tantos en su cuenta personal. Sin embargo, el América de André Jardine ha mostrado una sequía preocupante con apenas tres goles en lo que va del torneo. Por esta razón, el Clásico es la oportunidad perfecta para que las Águilas salgan de la crisis o para que el Rebaño les dé la estocada final.

Pronósticos: ¿Favorito o sorpresa?

Sin duda, las apuestas favorecen a los rojiblancos por su racha y localía. No obstante, los expertos coinciden en que el América suele crecerse en estos escenarios. En resumen, el duelo promete ser una batalla táctica donde la intensidad superará a las estadísticas. De igual forma, un empate no se descarta, considerando que ambos equipos pondrán el orgullo por delante del espectáculo en los primeros minutos.

Finalmente, el Clásico Nacional de este sábado será una prueba de fuego para medir de qué están hechos estos proyectos. En conclusión, ya sea en el estadio o desde la comodidad de tu sala en La Paz, este 14 de febrero la verdadera cita es con el balón. Con estas acciones, la Liga MX reafirma por qué esta es la rivalidad más apasionante del continente.

