¿Dónde y a qué hora ver EN VIVO el inicio de la Serie del Caribe 2026?

Este domingo 1 de febrero arranca la emoción del béisbol invernal con la Serie del Caribe 2026, teniendo como escenario el Estadio Panamericano en Zapopan, Jalisco.

Por primera vez en la historia reciente, México contará con dos representantes: los Charros de Jalisco (México Rojo) y los Tomateros de Culiacán (México Verde), quienes buscarán aprovechar la localía para conquistar el cetro caribeño frente a potencias como República Dominicana, Puerto Rico y Panamá.

El primer encuentro de la jornada será entre México Verde (Tomateros) contra los Cangrejeros de Santurce de Puerto Rico, programado para las 13:00 horas (Tiempo del Centro de México).

Más tarde, en la ceremonia estelar de inauguración de la Serie del Caribe 2026, los Charros de Jalisco (México Rojo) se enfrentarán a los Leones del Escogido de República Dominicana a las 19:30 horas. Ambos duelos son cruciales para definir el rumbo del torneo que se disputará bajo el formato de “round robin”.

Para los aficionados que buscan dónde ver EN VIVO los juegos, la transmisión en México estará disponible a través de ESPN y la plataforma de streaming Disney+. Además, la Liga ARCO Mexicana del Pacífico ofrecerá una opción digital mediante su canal oficial de YouTube (con suscripción).

En Estados Unidos, la cobertura exclusiva correrá a cargo de MLB Network, asegurando que ningún fanático se pierda el desempeño de figuras como Joey Meneses y Julián Ornelas.

Sedes y antecedentes del Clásico Caribeño en Jalisco

La elección de Zapopan como sede refuerza la importancia de Jalisco en el mapa deportivo internacional de 2026. Es importante recordar que la Confederación de Béisbol Profesional del Caribe (CBPC) otorgó esta sede tras la declinación de Venezuela, permitiendo así la participación de los dos finalistas de la LMP.

Históricamente, el Estadio Panamericano ha sido un fortín para los equipos mexicanos, y se espera que la derrama económica y la asistencia de la afición tapatía superen los récords establecidos en ediciones anteriores como la de Mazatlán.

