Histórica participación de Donovan Carrillo en la final de Juegos Olímpicos de invierno

Este viernes 13 de febrero, Donovan Carrillo concluyó su participación en los Juegos Olímpicos de Invierno 2026, dejando en claro por qué es el único patinador de México y el resto de Latinoamérica en pasar, dos veces seguidas, a una final olímpica en esta categoría.

El patinador artístico ofreció una actuación que combinó técnica, determinación y adaptación. La final del patinaje olímpico en Milano Cortina 2026 se trató del Programa libre del patinaje artístico, que consiste en una rutina de 4 minutos aproximadamente, con un máximo de siete elemento de salto, donde uno de ellos debe de ser un axel.

El patinador mexicano expresó luego de su participación que la experiencia representó un cierre de ciclo y, al mismo tiempo, el inicio de una nueva etapa en su carrera internacional.

“Es algo mágico, esta experiencia ha sido muy especial, de inicio a fin he disfrutado de mis rutinas”, Para Carrillo, competir en una final olímpica con el respaldo del público mexicano y la presencia de su familia tuvo un peso determinante en su desempeño sobre el hielo.

Su presentación

Donovan Carrillo escogió para su rutina un remix que incluían las canciones de “My Way”, “Jailhouse Rock”, “A little Less Conversation” de Elvis Presley y “Trouble” de Austin Butler. Esta coreografía fue creada por Benoit Richaud.

Con esta última participación, Donovan Carrillo tuvo puntuación de 143.50 en el programa libre, en total, su calificación es de 219.06 sumando la calificación que tuvo en el programo corto en los Juegos de Invierno 2026, superando los 218.13 que consiguió en Beijing 2022.

Aunque con esta calificación queda fuera del pódium, el patinador mexicano puso en alto a México. Hizo vibrar la pista de patinaje, simuló subirse a una mota e incluso bailó un poco de rock and roll y siempre con una sonrisa en el rostro. A pesar de que uno de sus saltos no resultó como lo esperaba, en general. tuvo un increíble desempeño.

Únete AQUÍ a nuestro canal de WhatsApp TRIBUNA DE MÉXICO

Síguenos en Facebook, nos encuentras como Tribuna de México

https://www.facebook.com/TribunaDeMexicoOficial/