Donovan Carrillo brilla en el programa corto de Milán-Cortina 2026 y pasa a la final olímpica de patinaje artístico.

El patinador mexicano Donovan Carrillo hizo historia este martes 10 de febrero al clasificar a la gran final de patinaje artístico individual masculino en los Juegos Olímpicos de Invierno Milán-Cortina 2026. Con una puntuación total de 75.56 unidades, el atleta tapatío logró situarse dentro de los mejores 24 competidores del mundo, asegurando su participación en el programa libre donde se disputarán las medallas el próximo viernes 13 de febrero.

Durante su presentación en la Milano Ice Skating Arena, Donovan Carrillo ejecutó una rutina al ritmo de “Hip Hip Chin Chin”, cautivando a los jueces y al público internacional. A pesar de sufrir una pequeña deducción de un punto tras un aterrizaje complicado en su triple axel, la calidad técnica en sus saltos y secuencias de pasos nivel 4 le permitieron mantenerse en la parte alta de la tabla clasificatoria.

Al finalizar su participación, el joven atleta se dirigió a las cámaras con un emotivo mensaje para sus seguidores: “Los sueños se hacen realidad”. Con este resultado, Donovan Carrillo iguala e intenta superar su propia hazaña lograda en Beijing 2022, consolidándose como el máximo referente de los deportes invernales para México y América Latina.

Donovan Carrillo y el reto del programa libre en Italia

Para dar contexto, el desempeño del orgullo de Zapopan, Jalisco, en estos juegos muestra una madurez competitiva notable. En comparación con su debut en Beijing 2022, donde calificó a la final en el puesto 19, hoy el patinador llega con mayor experiencia técnica.

Según estadísticas de la Unión Internacional de Patinaje (ISU), Carrillo ha trabajado intensamente en mejorar sus componentes del programa (PCS), lo que hoy le otorga un respaldo fundamental frente a potencias como Estados Unidos y Japón.

La siguiente cita para Donovan Carrilloserá este viernes 13 de febrero, cuando presente su rutina de programa largo. En esta instancia, el mexicano buscará realizar saltos cuádruples limpios para escalar posiciones y cerrar una participación que ya es considerada un éxito rotundo para la delegación de México en Italia.

