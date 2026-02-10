Donovan Carrillo una historia de retos y sueños en el patinaje

La trayectoria de Donovan Carrillo es un relato de superación que hoy rinde frutos en los Juegos Olímpicos de Invierno Milano Cortina 2026. El patinador nacido en Zapopan, Jalisco, inició su camino en el patinaje artístico a los ocho años, motivado por el ejemplo de su hermana Dafne y por el interés en una niña que conoció mientras practicaba gimnasia. Lo que comenzó como una casualidad en Zapopan, se transformó en una carrera histórica para México.

Durante su infancia y adolescencia, Donovan Carrillo enfrentó el reto de practicar un deporte de alto costo con recursos limitados. Ante la falta de pistas profesionales en su región, el patinador tuvo que utilizar las instalaciones de hielo en centros comerciales de Leon, Guanajuato, y su natal Jalisco. Pese a las limitaciones de los centros comerciales, su talento e impulso lo llevaron a debutar en Beijing 2022, donde se convirtió en el primer mexicano en 30 años en competir en esta disciplina.

Hoy, tras clasificar a la final en Milano Cortina 2026, el nombre de Donovan Carrillo resuena globalmente. El joven relató en su momento que acompañar a sus padres a recoger a su hermana fue el detonante para conocer el hielo y enamorarse del deporte artístico. Ese niño que soñaba en las pistas de Leon, Guanajuato, es ahora el máximo referente del país en los Juegos Olímpicos.

Lee más: Donovan Carrillo encabeza delegación mexicana en Juegos Olímpicos invernales

La evolución técnica de este atleta es notable. En la temporada 2017-18 disputó su primer Mundial y en 2019 logró aterrizar un triple Axel. Su consolidación llegó en Beijing, donde el patinador no solo participó, sino que logró récords personales y ejecutó un cuádruple toe loop. Estos antecedentes son los que hoy le permiten soñar con una medalla en los Juegos Olímpicos de Invierno actuales, donde ya figura entre los mejores 24 del planeta.

El apoyo de su entrenador Gregorio Núñez fue vital cuando la familia de Donovan Carrillo consideró abandonar el deporte por falta de fondos. “Goyo” reconoció desde el inicio que el niño de Zapopan tenía un carisma especial. Esa fe, sumada a medallas internacionales en Escocia y Alemania, llevaron al patinador artístico a recibir el Premio Nacional del Deporte, confirmando que su paso por los centros comerciales fue solo el inicio de una leyenda.

Únete AQUÍ a nuestro canal de WhatsApp TRIBUNA DE MÉXICO

Síguenos en Facebook, nos encuentras como Tribuna de México https://www.facebook.com/TribunaDeMexicoOficial/