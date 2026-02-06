Donovan Carrillo encabeza delegación mexicana en Juegos Olímpicos invernales

El patinador jalisciense Donovan Carrillo encabeza la delegación Mexicana que participa en los Juegos Olímpicos de Invierno Milano-Cortina 2026, evento deportivo que inició sus competencias este miércoles. La presencia de Donovan Carrillo como abanderado marca la maduración de un proyecto deportivo nacional, ya que México envía a sus Juegos Olímpicos de Invierno más robustos en 34 años, desafiando la falta de infraestructura invernal en el país con atletas de élite consolidada.

La justa invernal encenderá el Estadio San Siro este viernes para la ceremonia de inauguración, donde la delegación Mexicana desfilará con cinco deportistas clasificados. Entre ellos destaca la participación histórica de Sarah Schleper, quien en su séptima cita olímpica compartirá pista con su hijo, Lasse Gaxiola, siendo la primera vez que madre e hijo compiten en una misma edición de Invierno.

Además del patinaje y el esquí alpino, México tendrá representación en esquí de fondo con Regina Martínez y Allan Corona. Ambos atletas han logrado una clasificación técnicamente impresionante en una disciplina que exige resistencia pura, similar a un maratón sobre nieve. La participación de Regina Martínez y Allan Corona en los Alpes italianos demuestra la diversificación del talento nacional en circuitos europeos de alto rendimiento.

Tras su histórico pase a la final en la edición anterior, el objetivo del patinador tapatío en Milano-Cortina 2026 es escalar al top 20 mundial. Se informó que el atleta aseguró su boleto tras ganar el bronce en el Clasificatorio de Beijing 2025. Su participación iniciará el martes 10 de febrero con el programa corto, donde buscará cautivar nuevamente a los jueces con su técnica y ritmos latinos.

Por su parte, la experimentada Sarah Schleper y el joven Lasse Gaxiola pondrán a prueba su velocidad en las montañas de Milano-Cortina 2026. El equipo mexicano llega a esta competencia internacional no solo como un trámite, sino como una realidad del deporte invernal que busca inspirar a las nuevas generaciones de patinadores y esquiadores en el país.

