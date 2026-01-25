Donovan Carrillo termina en el Top 15 de los Cuatro Continentes y apunta a los Olímpicos 2026

El patinador mexicano Donovan Carrillo cerró con éxito su última prueba de fuego antes de los Juegos Olímpicos de Invierno. En el Campeonato de los Cuatro Continentes 2026, celebrado en Beijing, China, Carrillo finalizó en la posición 15 tras obtener un puntaje total de 213.05 unidades. Este resultado le permite llegar con ritmo y confianza a la máxima justa deportiva del año.

Durante la competencia, Donovan registró 74.00 puntos en su programa corto y 139.05 en el programa libre. A sus 26 años, el tapatío demostró madurez en la pista; aunque tuvo algunos tropiezos al inicio de su rutina libre por el alto nivel de dificultad, logró recomponerse con temple para cerrar con fuerza. “Esta competencia sirvió para ajustar detalles técnicos”, señaló el atleta, quien ya sabe lo que es hacer historia tras su final olímpica en 2022.

El podio en Beijing fue dominado por las potencias asiáticas. El japonés Kao Miura se colgó el oro con un puntaje impresionante de 273.73, seguido por el surcoreano Cha Junhwan y el también japonés Sota Yamamoto. Estar dentro del Top 15 frente a estos gigantes del hielo confirma que Carrillo sigue perteneciendo a la élite del patinaje artístico internacional.

La cuenta regresiva para Milano-Cortina 2026

Con este evento, Donovan Carrillo da por terminada su etapa de preparación oficial y se enfila directamente hacia Italia. Los Juegos Olímpicos de Invierno Milano-Cortina 2026 están a la vuelta de la esquina; las competencias de patinaje iniciarán formalmente el próximo 10 de febrero. Donovan encabeza a la delegación mexicana que busca dejar una huella imborrable en las montañas italianas.

El patinador ha trabajado intensamente en la parte artística y en la ejecución de saltos de mayor complejidad. Su objetivo en Milano-Cortina no es solo participar, sino consolidar su legado como el máximo referente del patinaje invernal en México. La afición mexicana estará pendiente de cada uno de sus movimientos, esperando que el carisma y talento de Donovan vuelvan a brillar en el escenario más grande del mundo.

La preparación en Beijing fue clave para adaptarse al horario y al nivel de exigencia que enfrentará en Europa. Por ahora, el equipo de Carrillo se reporta listo para el viaje transatlántico. México vuelve a soñar sobre el hielo de la mano de un joven que ha demostrado que, con disciplina, no hay superficie demasiado fría ni sueño demasiado grande.

