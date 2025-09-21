Donovan Carrillo clasifica a los Juegos Olímpicos de Invierno 2026 en patinaje artístico

El patinador mexicano Donovan Carrillo aseguró su pase a los Juegos Olímpicos de Invierno 2026, que se realizarán en Milán–Cortina, Italia. Por lo tanto, México volverá a tener representación en patinaje artístico.

Carrillo ganó la medalla de bronce en el Torneo Preolímpico de Patinaje Artístico, efectuado en Beijing, China. Además, logró una puntuación de 222.22 unidades en el programa libre, lo que lo colocó en el tercer lugar de la competencia. Esa posición le otorgó de inmediato uno de los boletos olímpicos disponibles.

Este logro significa su segunda participación en unos Juegos Olímpicos de Invierno. En 2022, también en Beijing, fue el primer mexicano en llegar a la final de patinaje artístico. Así, su carrera sigue marcando hitos para el deporte nacional.

“Este resultado es fruto de años de disciplina y del apoyo de mi equipo”, comentó Carrillo al terminar la prueba. En consecuencia, su preparación continuará con el objetivo de mejorar sus rutinas y presentarse en la justa invernal con el mejor nivel posible.

La clasificación de Carrillo representa un gran impulso para el patinaje artístico en México. Por otra parte, muestra que la constancia y el talento permiten a los atletas del país competir en escenarios de alto nivel, incluso en deportes de invierno.

Los Juegos Olímpicos de Invierno 2026 se celebrarán del 6 al 22 de febrero de 2026. Carrillo seguirá entrenando en Estados Unidos con su equipo técnico. Finalmente, su meta es superar su marca personal y buscar un resultado histórico para México.

