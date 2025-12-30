Donativos que los abuelitos esperan recibir de la Carrera CPS Media “El Florido” La Paz 2026

Cada vez faltan menos días para que inicie la Carrera CPS Media “El Florido” La Paz 2026 y aún faltas tú por inscribirte. Es por ello que hoy el presidente del patronato del Asilo San Vicente de Paúl, Carlos Arturo Bermúdez Almada, te invita a unirte a esta buena causa.

“Hacemos un llamado a todos los jóvenes, niños, adultos, que quieran colaborar con el asilo de Ancianos San Vicente de Paúl de La Paz para que se inscriban en la carrera que está organizando, ya de forma tradicional, CPS Noticias para el 25 de enero. ¡Para que se inscriban! Este llamado no es nadamás para los corredores, le hacemos un llamado a todas las organizaciones de deportistas para que ellos mismos la impulsen al interior de sus corredores, de sus caminantes, para que puedan hacer una carrera muy lucida, muy nutrida, también puede ir a caminar, llevar a sus familias, pero lo importante es que acudan a inscribirse”, señaló Bermúdez Almada.

Recuerda que primero debes inscribirte, posteriormente traer a las instalaciones de Tv Mar, Radiante y Tribuna de México tus donativos que serán destinados a los abuelitos de asilo San Vicente de Paúl, de La Paz y, finalmente, el 25 de enero asistir a la carrera de CPS Media “El Florido” La Paz 2026.

Entre los donativos que los abuelitos más necesitan y que este mes de enero esperan recibir de parte de todos los deportistas, patrocinadores y ciudadanos en general están los siguientes:

Pañales para adulto (prioridad y de preferencia con tiras adheribles a los costados) Artículos de higiene personal (toallitas húmedas, shampoo, talco, jabones, pasta dental, cepillo de dientes, etc.) Productos de curación (alcohol, gasas, botiquines, etc.).

Respecto a los notativos, el presidente del patronato del Asilo San Vicente de Paúl, Carlos Arturo Bermúdez Almada, hace especial énfasis en la importancia de que en todos los donativos haya pañales para adultos (talla grande y mediana), ya que en promedio, diariamente se gastan 200 pañales.

También es importante que recuerdes recordar que entre los artículos donados se deben acumular un valor de 300 pesos, esto con la finalidad de que todos los abuelitos reciban donativos con el mismo valor.

¿Dónde me inscribo a la 3ra Carrera CPS Media “El Florido” de La Paz?

Previo a traer tus donativos a nuestras instalaciones, es importante que te inscribas a la 3ra Carrera CPS Media “El Florido” de La Paz en nuestro formato digital.

Hay dos formas de llegar al proceso de inscripción, una es ingresando al siguiente link: DA CLÍC AQUÍ. Pero, si lo deseas también puedes escanear el siguiente QR con tu smartphone, este te llevará al mismo formulario de inscripción.

En cualquiera de los casos, debes llenar toda tu información: nombre, sexo, talla, kilómetros que correaras (2.5 o 5 km) y medios de contacto (celular y correo) . Finalmente, dale enviar para que quedes correctamente registrado como participante de la Carrera CPS Media “El Florido” de La Paz. A tu correo electrónico te llegará la confirmación.

