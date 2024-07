Dorado Atardecer perderá concesión en basureros de Los Cabos por muerte de pepenadora

En entrevista con medios de comunicación, Óscar Leggs Castro, presidente municipal de Los Cabos, informó que, debido a irregularidades reportadas y al incumplimiento de compromisos, la empresa Dorado Atardecer perderá próximamente su concesión para los rellenos sanitarios de Los Cabos. La concesión fue otorgada a la empresa en 2022 para el manejo de residuos sólidos, incluyendo la provisión de contenedores de basura en diversos puntos del municipio y la transformación de desechos en energía, compromisos que no se han cumplido.

El incidente más reciente ocurrió hace una semana, cuando se encontró a una mujer sin vida en el relleno sanitario de Migriño. Se presume que pudo haber sido enterrada por la basura accidentalmente durante las labores de habilitación de trincheras. Ante esto, el alcalde manifestó que el caso se discutió en la mesa de seguridad y que se está responsabilizando completamente a la empresa. Por lo tanto, la revisión a Dorado Atardecer llegará hasta las últimas consecuencias.

“A la empresa le estamos llevando a cabo una revisión a lo que dice el contrato y no ha cumplido, por lo que próximamente habrá de rescindir ese contrato (…) Si bien, es cierto que el compromiso con ellos es de que en ocho meses iban a empezar a producir electricidad, no lo han hecho, las situaciones se dieron al principio por los cobros que se daban al relleno, sin embargo, ese no fue el objetivo principal de darles la concesión, entonces está próximamente a emitirse una resolución por parte de Cabildo para rescindir ese contrato”, expresó Oscar Leggs Castro, presidente municipal de Los Cabos.