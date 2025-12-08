Dormir con luz encendida podría afectar tu peso: esto dicen los expertos

Dormir con alguna luz encendida es un hábito común en muchos hogares, pero especialistas advierten que este entorno podría tener efectos no deseados en la salud, especialmente en el control del peso. La iluminación nocturna interrumpe la oscuridad natural que el cuerpo necesita para descansar correctamente, lo que a su vez puede influir en procesos relacionados con el metabolismo.

Varios estudios han observado que la exposición a luz artificial mientras se duerme altera el ritmo del sueño. Cuando el descanso no es profundo, el cuerpo tiende a recuperar energía a través de un mayor apetito y cambios en la regulación del hambre, factores que podrían contribuir al aumento de peso con el tiempo.

Este fenómeno no solo se relaciona con quienes duermen con lámparas encendidas, sino también con quienes permanecen cerca de pantallas, televisores o incluso la luz del exterior. La presencia constante de iluminación puede enviar señales confusas al cerebro, que interpreta que aún no es momento de descansar por completo.

Aunque la relación entre luz nocturna y peso sigue en estudio, los especialistas coinciden en que dormir en completa oscuridad es una de las prácticas más recomendadas para mejorar la calidad del sueño. Apagar luces, reducir el brillo del celular y cerrar cortinas puede marcar una diferencia importante.

Además de los efectos sobre el peso, descansar mal afecta la energía diaria, la concentración y el estado de ánimo. Por ello, reforzar hábitos de sueño saludables se vuelve fundamental para reducir riesgos y promover un bienestar general más estable.

Aun así, los expertos subrayan que se trata de una asociación en investigación y no de una causa comprobada. Sin embargo, crear un ambiente nocturno más oscuro y tranquilo puede ser una medida sencilla para cuidar la salud sin necesidad de grandes cambios.

