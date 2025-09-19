Dos sistemas en el Pacífico podrían convertirse en ciclones tropicales en los próximos días

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que se mantienen en vigilancia dos zonas de baja presión con potencial ciclónico en el océano Pacífico, ambas con hasta 60% de probabilidad de desarrollo en los próximos siete días.

Una de ellas se localiza a 360 kilómetros al suroeste de Cabo San Lucas, Baja California Sur, con 60% de probabilidad de formación en 48 horas y en 7 días.

Posible ciclón al sur de Baja California Sur

De acuerdo con el SMN, este sistema podría convertirse en depresión tropical de corta duración, aunque las condiciones atmosféricas limitarían su intensificación conforme avance hacia aguas más frías y aire seco.

Por el momento, no representa un impacto directo en tierra, pero se recomienda a la población de Baja California Sur mantenerse atenta a los avisos meteorológicos.

Baja presión frente a las costas de Oaxaca y Chiapas

La segunda área de vigilancia se encuentra a 370 kilómetros al sureste de Puerto Ángel, Oaxaca, con 20% de probabilidad de desarrollo en 48 horas y 60% en los próximos 7 días.

Este sistema se desplaza hacia el oeste-noroeste a una velocidad de entre 8 y 16 km/h, y podría evolucionar a ciclón tropical a inicios de la próxima semana.

Recomendaciones a la población

El SMN reiteró que, aunque ambos sistemas aún no representan un riesgo inmediato, las lluvias asociadas podrían intensificarse en regiones costeras del Pacífico sur y de Baja California Sur.

Se recomienda a la población seguir de cerca los reportes oficiales y atender las indicaciones de protección civil.

Únete AQUÍ a nuestro canal de WhatsApp y recibe las noticias al momento