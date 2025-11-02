Confirman dos detenidos y un abatido relacionados con asesinato de alcalde de Uruapan, Carlos Manzo

Fue abatido un sicario y capturados dos más implicados más en el asesinato del alcalde Carlos Manzo, el cual fue perpetrado este 1 de noviembre, durante festejos del Día de Muertos en Uruapan, Michoacán.

Fue el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, quien confirmó la muerte de un presunto sicario en el sitio del crimen y la detención de dos personas vinculadas al homicidio del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo.

Ramírez Bedolla Mendoza anunció estos avances en sus redes sociales, subrayando que el atentado cobarde contra el edil, ocurrido frente a la icónica Huatápera durante las celebraciones del Día de Muertos, no quedará impune.

“Condenamos enérgicamente el cobarde atentado en el que perdió la vida el alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, por el cual, ya se encuentran dos personas detenidas y una más abatida. El Secretario de Seguridad Pública, Juan Carlos Oseguera Cortés, y la Guardia Nacional se encuentran en el municipio coordinando acciones de seguridad”, posteó a las 20:11 horas el gobernador de Michoacán en sus redes sociales.

Minutos más tarde, a las 20:46, Alfredo Ramírez Bedolla emitió un nuevo post en el que añadió: “Confirmamos que el agresor del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo fue abatido en el lugar de los hechos y se aseguró el arma, además de dos personas relacionadas con la agresión. Todas las instancias de seguridad se encuentran trabajando en la investigación inmediata de los hechos. Continuaremos informando.”

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Michoacán, también ha emitido a través de sus redes sociales un video a través del cual revelanaalgunos detalles sobre el homicidio de Carlos Manzo Rodríguez.

El ataque directo se consumó alrededor de las 19:00 horas, cuando Carlos Manzo, de 48 años y militante de Morena, iniciaba los festejos tradicionales con su familia: el encendido de velas y fotografías junto a la emblemática Catrina.