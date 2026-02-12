Dos frentes fríos irrumpen en el Norte mientras anticiclón impone calor en el resto de México

La irrupción simultánea de dos frentes fríos sobre la frontera Norte y Noroeste del país marcará un contraste térmico significativo en las próximas horas, con lluvias aisladas, descenso de temperaturas y rachas de viento que podrían alcanzar hasta 50 kilómetros por hora. El fenómeno ocurre mientras un anticiclón en niveles medios de la atmósfera mantiene condiciones estables y cálidas en buena parte del territorio nacional, configurando un escenario típico de febrero: pulsaciones invernales en el Norte y estabilidad seca en el Centro y Sur.

El frente frío número 34, identificado por el Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua, avanza sobre la franja fronteriza y se combina con otro sistema frontal que se desplaza también por el Norte del país. Ambos interactúan con una vaguada en altura y con la corriente en chorro polar, lo que favorece nubosidad, refrescamiento térmico y precipitaciones dispersas, principalmente en el norte de Baja California, donde se estiman acumulados de hasta 15 milímetros.

Las lluvias también se extenderán de manera aislada hacia el norte de Veracruz y el sur de Guerrero, con acumulados similares de hasta 15 milímetros, mientras que en las sierras de Puebla, costas de Quintana Roo y el norte de Chiapas podrían registrarse precipitaciones cercanas a 5 milímetros. Aunque no se trata de eventos generalizados, la combinación de humedad y viento puede generar chubascos intermitentes y condiciones de baja visibilidad, sobre todo en zonas montañosas.

El descenso térmico se hará más evidente durante la noche de este miércoles y el amanecer del jueves. En las sierras de Chihuahua, Sonora y Durango se prevén temperaturas mínimas de entre -10 y -5 grados Celsius, con posibles heladas e incluso caída de nieve en zonas elevadas. En regiones de Coahuila, Zacatecas, Guanajuato, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Veracruz, Chiapas y Oaxaca se esperan valores de -5 a 0 grados, también con potencial de heladas en valles y áreas altas.

Las condiciones frías alcanzarán igualmente a Baja California, Nuevo León, Aguascalientes, San Luis Potosí, Querétaro, Ciudad de México y Morelos, donde las mínimas podrían ubicarse entre 0 y 10 grados Celsius en zonas serranas y de valle. El ambiente frío persistirá en el Centro, Norte, Noroeste y sectores del Oriente, con riesgo de heladas al anochecer, especialmente en el Eje Neovolcánico.

En contraste, el anticiclón dominante impedirá el desarrollo de nubosidad importante en gran parte del Centro, Occidente y Sur del país, garantizando tiempo estable y temperaturas elevadas durante el día. Este sistema actúa como una barrera atmosférica que limita la formación de lluvias significativas, lo que explica el ambiente caluroso que se mantendrá fuera de las zonas directamente influenciadas por los frentes.

La vertiente del Golfo de México y el Mar Caribe presentará un comportamiento distinto debido al ingreso de humedad, reforzado por la corriente en chorro subtropical. En estados como Tamaulipas, Veracruz, Oaxaca, Guerrero, Chiapas y Quintana Roo se prevé nubosidad variable con lloviznas intermitentes, sin descartar episodios breves de lluvia que podrían complicar la circulación en carreteras y zonas urbanas.

Las rachas de viento moderadas a fuertes asociadas a estos sistemas podrían propiciar tolvaneras, torbellinos e incluso tornados aislados en el Norte, además de caída de objetos y reducción de visibilidad. Protección Civil recomienda extremar precauciones, evitar cruzar calles inundadas, no transitar por caminos resbaladizos y mantenerse atentos a la evolución del pronóstico, especialmente ante la posible formación de niebla en tramos carreteros.

La combinación de frío intenso en el Norte y calor en otras regiones obliga a la población a tomar medidas diferenciadas: abrigarse adecuadamente, proteger a personas vulnerables, mascotas, ganado y cultivos en zonas con heladas, así como conducir con precaución ante lluvia o neblina. La temporada invernal aún muestra fuerza y los cambios bruscos de temperatura pueden impactar tanto la salud como las actividades cotidianas.

