Dos hermanos adolescentes mueren ahogados en laguna de Tijuana

Dos hermanos adolescentes fueron encontrados sin vida en la laguna del Rancho La Herradura, ubicada cerca de la colonia Villa del Campo en Tijuana, Baja California. Los jóvenes, de 13 y 16 años, desaparecieron tras ingresar al cuerpo de agua para nadar y no lograron salir.

La emergencia fue reportada a la Dirección de Bomberos a las 5:33 p.m., alertando que los menores no habían salido del agua. Según los informes, Jesús, el menor de 13 años, ingresó a la laguna y no pudo salir. Su hermano mayor, Eduardo, de 15 años, intentó ayudarlo, pero también quedó atrapado y no logró salir del agua.

El Rancho La Herradura se encuentra a unos dos kilómetros y medio de la carretera libre Tijuana-Tecate, en la Zona Este del municipio. La situación generó una respuesta de las estaciones número 3 y 14 de la Dirección de Bomberos, quienes desplegaron un operativo de búsqueda. Sin embargo, la caída de la noche obligó a suspender las labores, las cuales se reanudaron a la mañana siguiente con personal de la División de Rescate y maquinaria especializada.

Familiares, amigos y policías municipales estuvieron presentes en el lugar durante la búsqueda, apoyando a los equipos de rescate. Finalmente, los bomberos de Tijuana confirmaron que los cuerpos de los dos hermanos adolescentes habían sido localizados y recuperados del agua.