Dos pasajeras encierran a niña en el baño de avión para “educarla” en China

Dos pasajeras encerraron en el baño de un avión a una pequeña a la que no conocían, no viajaban con ella. La niña, originaria de China, lloraba desconsoladamente mientras las mujeres optaban por no liberarla hasta que dejara de llorar y gritar.

Según reportes, la abuela de la menor había dado permiso a las pasajeras para llevar a la niña al baño con el objetivo de “educarla y darle una lección”, aunque las dos mujeres no estaban relacionadas con la familia de la niña.

Las imágenes del incidente, compartidas en la cuenta de X @shanghaidaily, muestran a la niña llorando sin parar mientras una de las pasajeras amenaza con no permitirle salir hasta que dejara de llorar.

En el video, se escucha claramente a una de las pasajeras decir: “No puedes salir si sigues llorando”, lo que ha generado una avalancha de críticas en redes sociales. La intención inicial de la pasajera, quien grabó el video y se autodenominó como la “salvadora” del vuelo, era mejorar la experiencia de los demás pasajeros.

Sin embargo, la decisión de las dos pasajeras de encerrar a la niña ha sido ampliamente condenada en internet, con numerosos usuarios cuestionando la forma en que actuaron las pasajeras.