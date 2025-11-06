Dos sismos sacuden las costas de Santa Rosalía; no se reportan daños graves

Temblor matutino sacude el Mar de Cortés

La mañana de este jueves se registraron dos sismos consecutivos frente a las costas de Baja California Sur, con epicentro cercano al municipio de Santa Rosalía. Los movimientos provocaron alerta entre la población y la movilización preventiva de cuerpos de emergencia.

De acuerdo con el Servicio Sismológico Nacional (SSN), el primer sismo ocurrió a las 07:25 horas, con una magnitud de 5.1 y epicentro a 95 kilómetros al noroeste de Santa Rosalía, en el Mar de Cortés. La profundidad fue de 10 kilómetros, lo que aumentó la percepción del movimiento en tierra.

Segundo sismo, misma zona

Poco más de tres horas después, a las 10:36 horas, se registró un segundo sismo de magnitud 4.8, esta vez a 69 kilómetros al noreste de la misma localidad y con una profundidad similar.

Ambos eventos fueron percibidos en comunidades cercanas, aunque no se reportan daños materiales ni personas lesionadas, según los primeros reportes de Protección Civil Estatal.

Sin riesgo de tsunami, pero con monitoreo activo

La Subsecretaría de Protección Civil de Baja California Sur informó que, debido a la ubicación marina de los epicentros y a la magnitud moderada de los movimientos, no existe riesgo de tsunami ni de afectaciones mayores para la población.

Aun así, se pidió a la ciudadanía mantener la calma y seguir las recomendaciones oficiales, mientras se mantiene un monitoreo permanente en la zona costera para descartar afectaciones estructurales o posibles réplicas.

Recomendaciones en caso de sismo

Las autoridades recordaron la importancia de:

Contar con un Plan Familiar de Protección Civil

Identificar zonas seguras dentro y fuera del hogar

dentro y fuera del hogar Tener lista una mochila de emergencia con documentos, agua, alimentos no perecederos, radio, linterna y botiquín

Durante un sismo:

Mantén la calma

Aléjate de ventanas y objetos que puedan caer

Protege cabeza y cuello

No uses elevadores

Si estás en la calle, busca un área despejada, lejos de cables y estructuras altas

Después del evento:

Corta los suministros de gas y electricidad

Revisa posibles daños

Mantente informado a través de fuentes oficiales

Zona sísmicamente activa

Los dos movimientos de este jueves —con epicentros en el Golfo de California, frente a la costa norte de Baja California Sur— se enmarcan en una zona sísmicamente activa, donde son frecuentes los eventos moderados debido al sistema de fallas tectónicas que separa las placas de América del Norte y del Pacífico.

Hasta el cierre de esta edición, Protección Civil Estatal y Municipal continúan con recorridos preventivos en Santa Rosalía y comunidades aledañas, sin que se hayan reportado daños estructurales ni interrupciones en los servicios básicos.