Dr. Ibarra anuncia su respaldo a proyecto de Milena Quiroga en BCS.

A través de una publicación en sus redes sociales, el doctor Ernesto Ibarra Montoya, ex candidato a la alcaldía de Los Cabos en las pasadas elecciones por la alianza “Juntos por Baja California Sur”, conformada por los partidos PAN, PRI, PRD, PH y PRS ofreció su respaldo a la actual presidenta municipal de La Paz, Milena Quiroga Romero, a quien perfiló como próxima candidata a la gubernatura de Baja California Sur.

En el mensaje, el político agradeció la oportunidad de conversar con Quiroga y destacó los logros de su administración municipal, como la limpieza de la ciudad, el orden en los servicios públicos y la mejora en el abastecimiento de agua potable, en contraste con los problemas registrados en otros municipios como Los Cabos.

En su red social, el Dr. Ibarra señaló: “Estoy convencido que su partido la designará candidata a la gubernatura y que logrará convertirse en mandataria de este hermoso estado”, escribió, asegurando que pondrá todo su empeño en apoyar su candidatura y posterior campaña, “por el bien de todos y de Los Cabos”.

La declaración ha causado polémica en el escenario político estatal y rumbo a las elecciones de 2027 con la figura de Milena Quiroga como posible candidata en la contienda por el Ejecutivo Estatal.

Dr. Ibarra responde a polémica

Ante dicha polémica, este miércoles, el Dr. Ibarra lanzó un vídeo en sus redes sociales donde señala agradecimiento a las muestras de apoyo y asegura “sólo es mi apoyo a la mejor candidata, que es Quiroga, así que relájense”.