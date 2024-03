Drake Bell revela detalles sobre su abuso sexual a manos de extrabajador de Nickelodeon

Drake Bell ha revelado en el documental ‘Quiet on Set: The Dark Side of Kids TV’ más detalles sobre los presuntos abusos que vivió a manos de Brian Peck, un extrabajador de Nickelodeon.

La exestrella infantil describió que los abusos sexuales ocurrieron durante el auge de su carrera en la década de los 2000, cuando se encontraba grabando ‘The Amanda Show’ y “Drake & Josh”.

Según narró, tenía entre 14 y 15 años cuando comenzó a entablar una amistad con el entrenador de diálogos, quien gradualmente ganó su confianza. Describió que era frecuente que pasara largos periodos de tiempo en la casa del exempleado de la cadena televisiva, llegando incluso a quedarse a dormir allí. Esta convivencia se daba bajo el pretexto de actividades laborales y clases de actuación personalizadas.

“Brian y yo nos hicimos muy amigos porque teníamos muchos intereses en común, lo cual, mirando hacia atrás, creo que probablemente fue un poco calculador”.

Para este punto, afirmó que sus padres nunca mostraron incomodidad con la relación que había desarrollado con el entrenador de diálogos, la cual consideraban como una amistad de ámbito laboral. Sin embargo, comenzaron a notar que el exempleado de la cadena televisiva ejercía una mayor influencia sobre él, al punto de que el padre del actor empezó a ser desplazado.

Además, en cierto momento, Peck pasó a ser su manager, lo que implicaba que Drake visitara la casa de este con mayor frecuencia, ya sea para audiciones o trabajos de diálogo. Sin embargo, las cosas cambiaron drásticamente una noche cuando la exestrella infantil despertó en estado de shock cuando sintió que Brian estaba abusando de él.

“Sabes, cada vez que tenía una audición o cada vez que necesitaba trabajar en el diálogo o cualquier cosa, de alguna manera terminaba de vuelta en la casa de Brian. Todo empeoraba, y empeoraba, y empeoraba, y estaba atrapado”.

Describió el momento como un shock total y admitió que se quedó paralizado, sin saber cómo reaccionar. No obstante, relató que este no fue el único abuso que vivió a manos de dicho sujeto, sino que fueron varios que se prolongaron, y con el paso del tiempo, estas agresiones fueron empeorando hasta llegar a ser brutales.

“Estaba durmiendo en el sofá donde suelo dormir y me desperté con él… Abrí los ojos y me desperté y él… me estaba golpeando. Me congelé, estaba en completo shock y no tenía ni idea de qué hacer o cómo reaccionar. No tenía salida. El abuso era extenso y llegó a ser bastante brutal”, dijo.

Comentó que al reflexionar sobre su pasado, se cuestiona cómo pudo sobrevivir a los episodios que vivió. Admitió que, aunque recuerda claramente esos momentos de abuso, el resto de su vida en esa época está borroso, debido a la opresión y el dolor emocional que experimentaba internamente. Además, reveló que el mismo Dan Schneider le ofreció su apoyo cuando se enteró de los abusos.

Ante esto, Nickelodeon emitió un comunicado en el que expresó su consternación por el abuso que Drake Bell experimentó. Afirmaron que, aunque no pueden confirmar ni negar las acusaciones, están investigando las quejas formales como parte de su compromiso con un ambiente de trabajo profesional y libre de acoso.