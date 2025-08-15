Drake Bell aclara historia de beso con Mariana Botas y habla de su novia mexicana

El cantante y actor Drake Bell habló sobre su relación de amistad con Mariana Botas, participante de La Casa de los Famosos México 2025, y sobre su novia mexicana, durante una entrevista reciente con medios.

Bell, quien ha pasado largas temporadas en el país, aseguró que México es su segunda casa. “Me encanta México, me encanta la gente, me encanta todo. Es mi lugar favorito para conciertos y shows”, afirmó. Aunque no vive de forma permanente, ha grabado discos y realizado proyectos aquí.

El beso de Drake Bell y Mariana Botas

Drake Bell recordó, en tono de broma, la anécdota que Mariana Botas contó en La Casa de los Famosos sobre un supuesto beso entre ambos.

“Una noche en el antro, fue muy romántico, como de película”, dijo entre risas, para luego aclarar que no lo recuerda con claridad porque estaban en un antro.

Aunque en redes sociales se señaló que estaba molesto con la producción de Televisa por haber compartido la historia, Drake lo desmintió:

“No me molesta que lo haya contado. Es una historia divertida. Hemos sido amigos desde hace tiempo”, añadió.

La amistad entre Drake y Mariana se dio a conocer previo a la entrada de la actriz a La Casa de los Famosos. En un video que compartido en redes sociales, el cantante le deseó suerte en el reality show.

¿Quién es la novia de Drake Bell?

Drake también confirmó que tiene una novia mexicana, productora musical y dueña de estudios de grabación. Aunque no dio su nombre, comentó que se conocieron en el país y que han trabajado juntos.

El actor estuvo casado con Janet Von Schmeling, con quien contrajo matrimonio en 2018 y tuvo un hijo. En abril de 2023, ella solicitó el divorcio alegando “diferencias irreconciliables” y pidió el apoyo conyugal, además de la custodia legal del menor.

Los próximos proyectos de Drake Bell en México

Bell adelantó que pronto iniciará el rodaje de una nueva película en territorio nacional, algo que lo entusiasma. “Estoy muy emocionado de regresar a la TV y al cine, y hacerlo aquí, con actores y productores mexicanos”, señaló.