Dreame Cyber X: El robot revolucionario que conquista las escaleras del hogar

Dreame ha derribado una de las últimas barreras en la autonomía de la limpieza doméstica. La compañía introduce el Dreame Cyber X, el primer robot aspirador que asciende escaleras gracias a un innovador sistema de patas biónicas.

El corazón de esta proeza es el sistema QuadTrack, patas mecánicas que habilitan al robot para superar escalones de hasta 25 centímetros de alto, a una velocidad de 0.2 metros por segundo.

Para asegurar su operación, incorpora la tecnología de visión inteligente 3DAdapt, que usa un láser y una cámara con inteligencia artificial para un mapeo tridimensional en tiempo real de las escaleras, calcula con precisión su profundidad, ángulo y altura.

Equipado con baterías de 6,400 mAh, tanto en el robot como en el módulo QuadTrack, el Cyber X ofrece la autonomía para limpiar hasta cinco pisos en una sola sesión. Este avance, presentado en la feria IFA como parte de un “escaparate futurista”, promete cambiar la interacción con la limpieza del hogar.

¿Qué otros avances presentó Dreame?

Dreame no solo mira las escaleras; también piensa en la versatilidad y la higiene. El Cyber10 Ultra integra un brazo robótico con cinco grados de libertad, capaz de mover objetos, levantar hasta medio kilo y acoplar diferentes herramientas para limpiar rincones estrechos.

Por otro lado, la serie Aqua redefine la limpieza de suelos con rodillos que distribuyen mejor la presión y se lavan con agua fresca en tiempo real. Un ciclo de autolimpieza a 100 °C post-uso previene la recontaminación, una solución ideal para casas con niños o mascotas.

Finalmente, el Matrix10 Ultra introduce una estación de cambio automático de mopas. Este robot detecta el tipo de suelo y selecciona la mopa idónea para cada tarea, ya sea para grasa en la cocina o cuidado de madera delicada.

La compañía no solo eleva los estándares con robots como el Cyber10 Ultra, la serie Aqua y el Matrix10 Ultra, sino que también mejora la limpieza manual con las aspiradoras V20 Pro y V30, y expande la automatización al jardín con el robot cortacésped A3 AWD.

A pesar de que el Cyber X está previsto para 2026 sin detalles de precio o fecha exacta, estas presentaciones consolidan la visión de Dreame de un futuro doméstico más cómodo, eficiente y conectado.