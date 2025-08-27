¿Quién tiene la culpa del drenaje colapsado en La Paz tras las lluvias?
Las lluvias registradas en La Paz volvieron a exhibir un problema recurrente: el colapso del drenaje y la presencia de aguas negras en calles y colonias. Aunque el Ayuntamiento reconoce limitaciones en la infraestructura pluvial, especialistas señalan que gran parte del daño también proviene de los malos hábitos ciudadanos que obstruyen coladeras y tuberías.
Cuadrillas de limpieza retiraron toneladas de desechos que se acumularon en alcantarillas tras las precipitaciones: plásticos, botellas, bolsas, comida y hasta muebles. A esto se suma la grasa y aceites vertidos en fregaderos, que generan tapones sólidos que colapsan el sistema en temporada de lluvias.
- Leer más: Tras denuncias por negligencia, Gobierno promete inversión en hospitales del ISSSTE en BCS
Expertos en medio ambiente advierten que con medidas simples puede evitarse que las coladeras se saturen:
No tirar basura en la calle.
No verter grasas ni aceites en el fregadero.
No desechar toallitas húmedas ni productos sanitarios en el inodoro.
Barrer patios y banquetas antes de las lluvias.
Denunciar descargas ilegales al drenaje.
Vecinos de colonias como El Esterito, Camino Real y Pueblo Nuevo denunciaron que tras la última lluvia las calles se llenaron de aguas negras, generando olores fétidos y riesgo de enfermedades.
El llamado es claro: mejorar el drenaje en La Paz no depende solo de obras públicas, sino de la responsabilidad compartida entre autoridades y ciudadanía.
Únete AQUÍ a nuestro canal de WhatsApp TRIBUNA DE MÉXICO