¿Qué hacía un dron militar de Estados Unidos en Edomex? Esto es lo que se sabe
Un dron de las Fuerzas Aéreas de Estados Unidos sobrevoló diversos municipios del Estado de México durante un periodo de casi dos horas, específicamente 1 hora y 50 minutos, este 13 de agosto de 2025.
La aeronave, identificada como un MQ-9B SkyGuardian, inició su vuelo desde el Aeropuerto Regional de San Angelo, Texas, Estados Unidos. Se internó en el espacio aéreo mexicano y su trayectoria de vigilancia se centró en localidades como Valle de Bravo y Temascaltepec.
La presencia del dron fue registrada por los sistemas de FlightRadar, que indicaron su llegada a Valle de Bravo a las 12:43 horas del Tiempo Universal Coordinado (06:43 horas en la Ciudad de México) y su desaparición del radar a las 08:33 horas del centro del país.
Durante su operación en el Estado de México, el dron MQ-9B SkyGuardian sobrevoló varias áreas además de Valle de Bravo, incluyendo Avándaro, El Peñón, los Pozos y Zacazonapan, antes de que su señal dejara de ser detectada por los sistemas de monitoreo.
¿Cuáles son las capacidades del dron MQ-9B SkyGuardian?
El MQ-9B SkyGuardian es considerado la nueva generación de sistemas de aeronaves pilotadas a distancia (RPAS). Este dron integra el radar multimodo Lynx y un sensor electro óptico/infrarrojo (EO/IR) de alta tecnología, componentes esenciales para su funcionamiento.
Estas características son ideales para la identificación y vigilancia en distintos entornos y condiciones, destacando su notable adaptabilidad operacional. La envergadura de esta aeronave alcanza aproximadamente los 24 metros, lo que subraya su capacidad aérea.
