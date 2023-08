Dua Lipa recibe Barbie tras éxito de “Dance The Night”

Dua Lipa recibió un regalo sorpresa que la dejó sin palabras, una muñeca Barbie diseñada para ser una réplica exacta de la cantante, desde los detalles más mínimos, como sus tatuajes, hasta recrear el look que lució en el videoclip de “Dance The Night”, una canción que forma parte de la banda sonora de la película Barbie dirigida por Greta Gerwig.

El motivo detrás del regalo sorpresa es que esta canción ha alcanzado el codiciado puesto número uno en las listas del Reino Unido. La artista no solo celebró este logro musical, sino que también deslumbró a sus seguidores con un espectacular bikini de croché a cuadros junto a su réplica de Barbie.

Dance The Night is Number 1 in the UK!!!! 💖💖 birthday week going strong @barbie @barbiethealbum !!! So much love to everyone listening and streaming 🎧🎧🎧 pic.twitter.com/KmgKlzAtBZ

— DUA LIPA (@DUALIPA) August 26, 2023