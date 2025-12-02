Dua Lipa emociona al público de la CDMX con Bésame Mucho

La presentación de Dua Lipa en la Ciudad de México desató euforia desde el primer momento, cuando la artista británica decidió interpretar el clásico mexicano “Bésame Mucho” durante su concierto del 1 de diciembre en el Estadio GNP Seguros. El gesto, parte de su Radical Optimism Tour, marcó el inicio de una serie de presentaciones completamente agotadas en la CDMX.

La cantante detuvo el espectáculo para rendir homenaje a la compositora Consuelo Velázquez, cuya obra ha sido interpretada por figuras internacionales como Luis Miguel. Asistentes relataron que “ella comentaba que deseaba honrar a la música mexicana con un arreglo íntimo del clásico”, momento que fue coreado por miles de fanáticos.

En las redes sociales comenzaron a circular videos donde se observa a Dua Lipa sonriendo mientras agradece la respuesta del público. La interpretación de “Bésame Mucho” se volvió tendencia casi al instante, y se consolidó como uno de los instantes más emotivos de la noche.

El concierto forma parte de tres fechas consecutivas en la CDMX, programadas para el 1, 2 y 5 de diciembre, todas con boletos agotados desde semanas atrás. La cantante incluyó en su repertorio éxitos globales como raining Season, Houdini, Levitating, New Rules, One Kiss y Don’t Start Now, reforzando el impacto visual y coreográfico que distingue su espectáculo.

La estrategia de incorporar canciones locales ha definido esta etapa del Radical Optimism Tour. De acuerdo con su equipo, “ella explicaba que buscaba conectar con cada país mediante tributos musicales”. En esta gira, la intérprete ha marcado pauta con homenajes en distintos puntos de América Latina.

En su concierto del 28 de noviembre en Bogotá, la cantante emocionó al público colombiano al interpretar “Antología” de Shakira, un gesto que se volvió tendencia mundial. Antes, en Argentina, sorprendió a miles de asistentes al incluir “Música ligera” de Soda Stereo y “Tu misterioso alguien” de Miranda!, reafirmando su interés por destacar clásicos locales.

En Chile, Dua Lipa dedicó la primera noche a “Tu falta de querer” de Mon Laferte, mientras que en su segundo concierto interpretó “El Duelo” de La Ley. Durante estas presentaciones, artistas chilenos comentaron que “ella mencionaba su deseo de compartir escenario con músicos locales”, aunque algunas colaboraciones no pudieron concretarse.

La gira continuó en Brasil, donde llegó a São Paulo el 15 de noviembre e interpretó “Maghalena” de Carlinhos Brown y “Margarida Perfumada” junto a Brown y Caetano Veloso. El gesto reafirmó su cercanía con la cultura musical de la región, ampliando la expectativa sobre lo que cantará en los siguientes conciertos del tour.

Con su paso por la Ciudad de México, Dua Lipa no solo confirmó su poder de convocatoria, sino también su capacidad para conectar emocionalmente con cada audiencia mediante homenajes musicales que fortalecen el vínculo entre artista y público.