Dua Lipa conquista Latinoamérica a base de ‘covers’ de clásicos locales

La estrategia artística de Dua Lipa durante su “Radical Optimism Tour” ha consolidado un ángulo inesperado pero decisivo: convertir cada concierto en un tributo a la cultura musical local. Con más de 60 versiones interpretadas a lo largo del año, la cantante británica no solo amplía su repertorio, sino que se apropia de una dinámica que la acerca al público de manera directa, emocional y, sobre todo, respetuosa del idioma y la tradición de cada país que visita.

El impacto más reciente de esa fórmula se vivió en Ciudad de México, donde Dua Lipa sorprendió en sus dos primeros conciertos cantando “Bésame mucho”, de Consuelo Velázquez, y “Oye mi amor”, acompañada por Fher Olvera de Maná. El gesto no solo reafirmó su regla autoimpuesta de rendir homenaje a artistas locales, sino que exhibió su creciente comodidad con el español, un elemento que ha fortalecido la química con su audiencia latinoamericana.

Esta línea editorial musical se ha vuelto el sello más reconocible de la faceta internacional de la gira. En México, Dua Lipa dedicó un momento especial a Consuelo Velázquez, destacando el simbolismo del bolero y su historia, lo que le permitió conectar con un público que valora profundamente la nostalgia cultural. Y en su segundo show, la aparición de Fher Olvera confirmó la intención de la británica de integrar colaboraciones inesperadas y altamente simbólicas.

La fase iberoamericana ha sido especialmente fértil en estas versiones, donde la cantante ha viajado del pop español al rock sudamericano con una pronunciación sorprendentemente competente. En España se apropió de “Héroe”, de Enrique Iglesias; en Argentina revitalizó “De música ligera” y “Tu misterioso alguien”; y en Chile emocionó con “Tu falta de querer” y “El duelo”, dos himnos sentimentales profundamente arraigados en ese país.

La ruta latinoamericana también incluyó momentos memorables como “Antología”, de Shakira, en Bogotá; “Cariñito”, junto a Mauricio Mesones, en Lima; y “Magalenha”, con Carlinhos Brown, en Brasil. Cada presentación añadió capas de identidad al tour, demostrando que el homenaje no es improvisación, sino una estrategia integral para integrar a la artista dentro del imaginario musical de cada público.

En paralelo, la etapa estadounidense del tour ha reforzado esta dinámica de homenaje, aunque enfocada en colaboraciones icónicas. Desde Gwen Stefani en Los Ángeles hasta Lenny Kravitz y Nile Rodgers en Nueva York, Dua Lipa ha tejido un mapa de encuentros musicales que amplía el valor narrativo de su gira. En Europa y Oceanía, la artista replicó el gesto con clásicos como “Hey Jude”, “Forever Young”, “Torn” y “Highway to Hell”.

Sin una lista fija y con la expectativa renovada en cada ciudad, la incógnita ahora recae en cuáles serán las canciones elegidas para los conciertos restantes en Ciudad de México. El registro elaborado por SopitasFM muestra una curaduría tan amplia como incluyente, que va del bolero al rock alternativo y del pop latino al samba brasileño.

