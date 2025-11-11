Dua Lipa impacta Argentina con cover de Miranda! y revela por qué Ale Sergi no subió al escenario

La visita de Dua Lipa a Argentina desató una revolución cultural y musical a principios de noviembre de este año. En el marco de su Radical Optimism Tour, la cantante británica sorprendió a los asistentes en el estadio Más Monumental de River Plate, en Buenos Aires, al interpretar canciones de artistas locales.

El impacto de la artista se sintió no solo en los escenarios, sino también en las calles, visitando lugares emblemáticos como el restaurante Madre Rojas, el estadio de la Bombonera y el museo Malba.

LEE MÁS: Angélica Vale impacta al confirmar su divorcio de Otto Padrón: “Me tomó de sorpresa”

El gesto que la unió a la música argentina

Dua Lipa se presentó ante una multitud el viernes 7 y sábado 8 de noviembre. Durante su segundo show, hizo delirar al público con el cover de “Tu misterioso alguien”, éxito de la banda Miranda!. Esta elección honró su costumbre de cantar un tema local en cada país que visita.

La sorpresa fue doble, ya que en la primera noche, la estrella ya había interpretado “De música ligera”, un clásico de Soda Stereo. El Estadio Monumental estalló en aplausos, y los fanáticos corearon la letra junto a ella, destacando la precisa pronunciación del español de la cantante.

La ausencia de Ale Sergi

El líder de Miranda!, Ale Sergi, se refirió al memorable momento en una entrevista realizada el 10 de noviembre. Sergi, quien conforma el grupo junto a Juliana Gattas, confirmó que habían recibido una invitación formal para subir al escenario con la cantante británica.

Sergi relató que la propuesta para cantar juntos llegó dos semanas antes del concierto de Dua Lipa en Buenos Aires. Sin embargo, el grupo tuvo que rechazar la invitación porque ya tenían programado un show “muy importante en Chile”.

Un homenaje “que ni siquiera nos animamos a soñar”

A pesar de la oportunidad perdida de compartir escenario, la banda celebró el gesto de la cantante. Ale Sergi confesó que se enteró de la interpretación de “Tu misterioso alguien” (lanzada en 2010 como parte del álbum Miranda es imposible!) mientras se preparaba para su propio show en Santiago de Chile.

LEE MÁS: El 11 del onceavo mes: Conoce cómo manifestar tus deseos en esta fecha

El músico se mostró “muy contento, muy movilizado” y valoró enormemente el compromiso de la artista británica. Destacó que el equipo de Dua Lipa se tomó el tiempo de escuchar el tema y “sacaron el arreglo”. El hecho de que los eligiera a ellos junto con Soda Stereo dejó a la banda “en shock total”.