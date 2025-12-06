Dua Lipa rinde homenaje a iconos de la música hispana en sus conciertos de CDMX

La gira mundial Radical Optimism Tour —que comenzó en noviembre de 2024 y recorrió múltiples países— culminó con tres conciertos vibrantes en la Ciudad de México los días 1, 2 y 5 de diciembre de 2025, en los que la británico-kosovar desprendió una carga extra de emoción al rendir tributo a leyendas de la música latina.

La primera de las noches, el 1 de diciembre, Dua Lipa abrió su set sorpresa con una interpretación en español de “Bésame Mucho”, la emblemática balada de Consuelo Velázquez —una canción que ha trascendido generaciones. El público respondió con ovaciones, en un momento que muchos describieron como “romántico y nostálgico”.

Para su segundo concierto, la noche del 2 de diciembre, la cantante sorprendió al público al invitar al escenario a Fher Olvera, vocalista de Maná. Juntos interpretaron “Oye mi amor”, uno de los himnos del rock en español que desató una ovación colectiva, con miles de personas coreando el coro y celebrando la unión de generaciones a través de la música.

La noche final, el 5 de diciembre, Dua Lipa cerró la gira con un homenaje a Selena Quintanilla interpretando “Amor Prohibido”, uno de los clásicos más representativos de la fallecida reina del tex-mex. Ante miles de fans, la versión resonó con emotividad y fue recibida entre aplausos y gritos de entusiasmo, evidenciando el impacto cultural de la elección.

La decisión de Dua Lipa de incluir estos homenajes en su setlist no fue casualidad. A lo largo de su tour, la artista adoptó la costumbre de rendir tributo a artistas locales en cada ciudad, interpretando canciones emblemáticas en el idioma del público.

