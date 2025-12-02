Dua Lipa y la taquería que lleva su nombre en la CDMX

La presencia de Dua Lipa en la CDMX volvió a desatar euforia, esta vez no solo por su música sino por la apertura de su taquería temporal La Dua, un espacio culinario instalado en La Condesa que funcionará del 1 al 5 de diciembre y que agotó los 800 boletos diarios disponibles desde su primera jornada. La iniciativa forma parte de la promoción de su álbum Radical Optimism y combina gastronomía mexicana con guiños al universo del pop internacional.

Desde el primer día, cientos de seguidores acudieron al lugar tras registrarse previamente en línea. Según asistentes, la ambientación musical hacía que “ella decía que su repertorio buscaba celebrarse bailando mientras se disfrutaban los tacos”, según relataban fanáticos que coreaban los éxitos de la cantante mientras esperaban su turno para entrar.

En el interior de La Dua, los visitantes encontraron una experiencia que fusiona luces neón, portadas del disco Radical Optimism y una carta diseñada especialmente para la ocasión. De acuerdo con el personal del local, “ella comentaba que quería que los sabores fueran un homenaje a la cocina mexicana”, señalaron mientras servían bebidas artesanales y platillos inspirados en ingredientes típicos del país.

Una de las estaciones más concurridas fue la de Tacos Los Caramelos, un guiño directo al gusto de la artista por ese puesto tradicional. Empleados del puesto comentaron que “ella mencionaba que deseaba incluir un toque callejero auténtico”, lo cual atrajo tanto a fanáticos como a curiosos del barrio.

La ubicación en La Condesa aportó un ambiente festivo, combinando turistas, seguidores y vecinos que se detenían a grabar videos y tomar fotografías. Algunos visitantes aseguraron que “ella afirmaba que la experiencia debía sentirse cercana y divertida”, reforzando la identidad del proyecto como un tributo a la cultura gastronómica chilanga.

Aunque no se confirmó la presencia física de Dua Lipa en la taquería, la actividad se mantuvo constante durante todo el día. La dinámica entre comida, música y diseño temático convirtió a La Dua en uno de los eventos más comentados en redes sociales durante la semana.

Para muchos admiradores, la CDMX se consolida como una de las ciudades favoritas de la cantante. La combinación de tacos, bebidas y el espíritu de Radical Optimism hizo de la apertura un éxito inmediato que agotó sus accesos y dejó expectativas sobre futuras colaboraciones gastronómicas de la artista.