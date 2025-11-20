Dua Lipa asiste al clásico entre Fluminense y Flamengo en el Maracaná

La estrella pop Dua Lipa se dejó ver en el mítico estadio Maracaná, donde presenció el enfrentamiento entre Fluminense y Flamengo desde un camarote reservado por el club tricolor. La antante británica llegó como invitada especial del Flu y fue reconocida por aficionados que no dudaron en fotografiarse con ella.

Su presencia no pasó desapercibida en la grada: durante el partido, varios hinchas compartieron reacciones de sorpresa y entusiasmo al verla animar desde lo alto del estadio. En el medio tiempo , Dua Lipa incluso posó para fotos con otros fanáticos, lo que consolidó su papel como una figura mediática también dentro del mundo futbolístico.

La visita de Dua Lipa al Maracaná se enmarca en su gira “Radical Optimism”, que la ha llevado por diversas ciudades brasileñas. Antes del clásico, la cantante había estado en Argentina para asistir a un partido entre Boca Juniors y River Plate, demostrando que su interés por el fútbol sudamericano va más allá de la música.

Lee más: Fans invaden museo en Alemania por video de Taylor Swift

Además del simbolismo cultural, su elección de estar en el camarote del Fluminense generó revuelo entre las aficiones rivales. Algunos medios especulan sobre si su presencia podría volverse parte de un discurso mediático más amplio, en el que el deporte y el entretenimiento se entrelazan para captar la atención global de los seguidores del fútbol brasileño.

Las cámaras también captaron la reacción de Dua Lipa a un gol del Fluminense, lo que fue destacado por medios deportivos como un momento de conexión genuina.

La presencia de Dua Lipa en uno de los encuentros más emblemáticos de Río de Janeiro añade un matiz cultural inesperado al clásico. La artista, además de su agenda musical, ha mostrado afinidad por el fútbol sudamericano: recientemente viajó a Argentina para asistir a un enfrentamiento entre Boca Juniors y River Plate. Su visita al Maracaná no solo refuerza su relación con el continente, sino también su capacidad para unir dos mundos: el espectáculo y el deporte.