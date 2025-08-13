¿Quién es el dueño de Chedraui, cuánto dinero tiene y qué cadena compró?

Grupo Comercial Chedraui, uno de los gigantes del retail en México, sigue bajo el timón de la familia que lo fundó hace más de 100 años, manteniendo una estrategia de expansión que combina tradición empresarial con adquisiciones clave en el país.

El control de la compañía permanece en manos de la familia Chedraui. José Antonio Chedraui Eguía, actual director general, ha liderado la empresa desde 1995, cuando asumió el cargo con apenas 28 años. Su trayectoria comenzó desde la base operativa, desempeñándose como cajero y supervisor, hasta convertirse en el principal estratega de la cadena.

El Consejo de Administración es presidido por Alfredo Chedraui Obeso, mientras que Antonio Chedraui Obeso funge como consejero patrimonial, reforzando el carácter familiar del negocio.

¿Qué cadena compró Chedraui en Baja California Sur?

En Baja California Sur, la estrategia de crecimiento de Chedraui se fortaleció con la compra de la cadena Carrefour México en 2005. Esta operación incluyó 29 tiendas a nivel nacional, con varias ubicaciones estratégicas en el estado, lo que permitió a Chedraui ganar presencia en plazas como La Paz y Los Cabos.

La adquisición representó un paso clave para consolidar su posición en el noroeste del país y competir directamente con otras cadenas de autoservicio de gran alcance.

Como parte de su plan de crecimiento, Chedraui concretó en marzo de 2025 la compra de Supermercados Arámburo, una cadena local con más de cuatro décadas de historia en La Paz, Baja California Sur.

Las tiendas, reconocidas por su tradicional “vaquita” en el logotipo, fueron incorporadas al corporativo con el compromiso de respetar la antigüedad de sus empleados y mantener temporalmente su imagen comercial, como una forma de honrar la lealtad de sus clientes.

Esta operación marca un punto de inflexión en el mercado paceño, ya que Arámburo era considerada un símbolo de comercio local. La llegada de Chedraui introduce mayor competencia y modernización, sin perder por completo la esencia que conquistó a generaciones de consumidores en la región.

La combinación de liderazgo familiar, visión empresarial y adquisiciones estratégicas como la de Arámburo en BCS, confirman la apuesta de Chedraui por reforzar su presencia nacional, sin dejar de lado el valor del arraigo cultural y la confianza de los clientes.