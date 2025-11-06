¿Quién es Raúl Rocha, el otro dueño de Miss Universo que está apoyando a Fátima Blosch?

Las consecuencias legales contra el empresario tailandés Nawat Itsaragrisil ya están en marcha tras los insultos y la humillación que ejerció contra la representante de México, Fátima Bosch. El copropietario de Miss Universo, Raúl Rocha Cantú, confirmó que se presentó una Miss Universo Tailandia. El altercado ocurrió durante el certamen Miss Universo 2025, que se lleva a cabo en Bangkok, Tailandia.

Humillación a Fátima Bosch en Bangkok

El incidente se desarrolló durante la ceremonia de imposición de bandas del certamen. Nawat Itsaragrisil reprendió a Fátima Bosch, Miss Universe México, por supuestamente no promocionar el turismo tailandés ni compartir las actividades del concurso en sus redes sociales.

La joven de 25 años, originaria de Teapa, Tabasco, intentó explicar que se trataba de un malentendido. Sin embargo, el empresario la interrumpió continuamente y cuestionó su actitud, llegando a llamarla “tonta” y “mentirosa”.

Con educación, la diseñadora de modas confrontó a Itsaragrisil, señalando que no la estaba respetando como mujer ni como representante de un país. Ante la continuación de la explicación de Bosch, el director tailandés solicitó al personal de seguridad que la sacara del salón.

Acciones legales inmediatas

El empresario mexicano Raúl Rocha Cantú manifestó su "gran indignación y repudio" hacia la conducta de Nawat Itsaragrisil. Rocha Cantú, quien adquirió el 50 por ciento de la franquicia de Miss Universe Organization (MUO) en enero de 2024, condenó el abuso por intentar intimidar y silenciar a una mujer "indefensa".

El copropietario confirmó en la Ciudad de México que la denuncia estaba siendo presentada ante la autoridad competente sin lugar a dudas el mismo 6 de noviembre de 2025.

Rocha Cantú se comunicó personalmente con Fátima Bosch para reiterarle su total apoyo y solidaridad.

El directivo de Miss Universo indicó que las disculpas ofrecidas por Nawat Itsaragrisil no eran suficientes. Por ello, se implementarán acciones corporativas y legales como consecuencia de los actos malintencionados cometidos por el director de Tailandia.

Consecuencias en el certamen

Una de las primeras medidas fue condicionar la participación de Nawat Itsaragrisil en los eventos restantes de la 74.ª edición de Miss Universo, limitándola a ser “muy limitada o nula”. El equipo de la organización se ha reforzado para tomar el control de varias áreas del certamen en Bangkok.

Rocha Cantú dio instrucciones a Mario Búcaro, CEO de The Miss Universe Organization, para detallar todas las acciones legales en un comunicado oficial. El presidente de la organización reafirmó que los valores de respeto y dignidad hacia la mujer no son negociables y que el certamen es una plataforma de empoderamiento.