Revelan la duración récord de Avatar 3, la obra maestra que ya vio Guillermo del Toro

La película Avatar 3, cuyo título oficial es Avatar: Fire and Ash, ya tiene fecha de estreno confirmada para el 19 de diciembre de 2025. Esta esperada tercera entrega, dirigida por el cineasta James Cameron, llegará a las salas de cine no solo con la promesa de una mitología expansiva, sino con un tiempo de ejecución que rompe récords internos de la franquicia. El lanzamiento ya genera una gran expectativa tras ser definida como una “obra maestra absoluta” por el director mexicano Guillermo del Toro.

La visión de Guillermo del Toro

El cineasta Guillermo del Toro, conocido por su profundo trabajo en el cine fantástico, brindó un fuerte voto de confianza a la cinta. Tras haberla visto, el director comentó recientemente que Avatar 3 va a “sorprender a mucha gente”.

Su respaldo es crucial, dado que se espera una evolución más profunda de la saga tras años de desarrollo. Del Toro añadió que pocos directores estadounidenses han logrado crear “una mitología entera” tan vasta como la que Cameron ha desarrollado en el mundo de Pandora.

Rompe el récord de duración de la saga

Confirmando que James Cameron mantiene su tendencia a crear proyectos de larga duración, se reveló que Avatar: Fire and Ash tendrá una duración de 3 horas y 15 minutos. Con esta cifra, la cinta se convierte en la película más larga de la franquicia hasta el momento.

La nueva duración supera, aunque por solo tres minutos, a su inmediata predecesora, Avatar: El sentido del agua, que alcanzó las 3 horas y 12 minutos. El filme original, Avatar, de 2009, sentó la base con 2 horas y 41 minutos.

Nuevos clanes y la apuesta por la taquilla

La historia de la tercera entrega se desarrollará justo después de los sucesos narrados en Avatar: The Way of Water. Según los informes, la trama presentará nuevos clanes Na’vi, entre ellos los llamados “Ash People“.

Aunque la mayor duración de los filmes limita la cantidad de pases diarios en las salas, la franquicia ha minimizado estos riesgos gracias a su impacto financiero. Las dos entregas anteriores demostraron ser un éxito de taquilla, superando los 2,000 millones de dólares de recaudación cada una. Actualmente, la producción se encuentra en la etapa de post-producción final, enfocándose en elevar los efectos visuales que caracterizan a la saga.