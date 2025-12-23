Durango prevé Navidad con temperaturas congelantes

El estado de Durango enfrentará una Navidad con temperaturas congelantes, especialmente en la zona serrana, donde autoridades de Protección Civil anticipan condiciones de frío extremo durante Nochebuena y el día festivo, derivadas del avance del frente frío número 23.

La dependencia estatal informó que la comunidad de La Rosilla, ubicada en el municipio de Guanaceví y conocida como El Congelador de México, registró al inicio de la semana valores cercanos a los 15 grados bajo cero, la marca más baja de la presente temporada invernal.

En otros puntos de la sierra de Durango también se prevén registros por debajo de cero, como en San Bernardo, Santiago Papasquiaro y localidades cercanas a la capital, donde el descenso térmico se mantendrá durante varios días.

De acuerdo con el pronóstico meteorológico, el frío persistirá a lo largo de la semana, intensificado por la humedad residual de lluvias recientes, lo que incrementará la sensación térmica y el riesgo para la población vulnerable.

Ante este escenario, autoridades estatales señalaron que varios municipios han activado programas de albergues temporales, aunque hasta el momento no se reporta ocupación, además de realizar censos en comunidades con viviendas frágiles para detectar casos que requieran atención prioritaria.

La autoridad de Protección Civil expuso que existe preocupación por familias que habitan casas construidas con materiales endebles, especialmente en zonas donde viven niñas, niños y adultos mayores, al no contar con condiciones adecuadas para resistir las bajas temperaturas congelantes.

Asimismo, se reiteró el llamado a la población para mantenerse informada y extremar precauciones durante Nochebuena y Navidad, fechas en las que se prevé el mayor impacto del frío en la entidad.

Finalmente, las autoridades recomendaron evitar el uso de anafres o calentadores de gas en espacios cerrados, con el fin de prevenir intoxicaciones por monóxido de carbono, mientras continúan las acciones de vigilancia ante el invierno en Durango.

