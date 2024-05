Durante el verano el OOMSAPAS no realizará estrategias especiales para atender la demanda de agua potable

Estamos a pocos días de que comience la temporada de verano, y con ello las temperaturas comienzan a superar los 30 grados centígrados. Según el Organismo Operador Municipal del Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Los Cabos (OOMSAPAS), durante la época de calor, la demanda del servicio incrementa en un 30%.

Aunado a esto la Mesa Técnica del Agua Potable, la cual es conformada por el Consejo Coordinador de Los Cabos, se encuentra analizando las estrategias a seguir, buscando mejorar la distribución del vital líquido en la población.

Ramón Rubio Apodaca, encargado de despacho del Agua Potable, comentó que se están realizando mejoras en los procesos del tandeo, esto gracias a que se están habilitando pozos que anteriormente se encontraban fuera de operación.

El Organismo Operador señaló que de momento no se tiene contemplado realizar más obras en la red, solo trabajos menores en el acueducto y la desaladora que te permita atender de forma correcta la demanda de agua potable en la ciudad.

“Tenemos considerado una pequeña obra, pero es parte del organismo con recursos propios. La obra no es muy grande, pero nos ayudaría a poder contar con una mejor distribución entre los acuíferos y la actual desaladora. Eso nos ayudaría mucho en lo que es Cabo San Lucas. Pedirle a la ciudadanía que sean consciente del uso del agua, se pronostican temperaturas muy altas; la demanda es la que nos afecta en en los tiempos de no poder surtir y que el servicio no sea homogéneo”.