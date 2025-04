Uros Durdević, primer campeón de goleo en la historia del Atlas

Después de 107 años de existencia, el Atlas por fin tiene un campeón de goleo en sus filas. Uros Durdević, conocido como “Djuka”, se consagró como el primer monarca de goleo individual en la historia de los Rojinegros, marcando 12 goles en el Torneo Clausura 2025. Eso sí, el título no fue en solitario, ya que fue igualado en cifras por Paulinho de Toluca y Raúl “Pantera” Zúñiga de Tijuana.

Durdević pasó de ser un fichaje muy criticado a convertirse en un ídolo para la afición. Su transformación se dio con la llegada de Gonzalo Pineda que le dio la confianza que antes no tenía bajo el mando de Beñat San José. “No cambié mucho, cambiaron al entrenador que no me tenía confianza”, recordó tras su primer hat-trick ante Tijuana.

El goleador montenegrino dejó atrás a nombres históricos del club como Robert De Pinho, Daniel Osorno, Carlos María Morales, Bruno Marioni y Julián Quiñones, quienes se quedaron a las puertas de un campeonato de goleo.

La cosecha de “Djuka” incluyó anotaciones importantes: un gol en la fecha 1 ante Cruz Azul, dobletes frente a Puebla y San Luis, un hat-trick memorable ante Tijuana, y goles ante América, Mazatlán, Querétaro y Chivas en el Clásico Tapatío.

Con siete goles de pierna derecha, cuatro de penal, seis dentro del área y uno fuera, Uros Durdević no solo escribió su nombre en letras de oro para el Atlas, sino que también demostró que a veces, del rechazo puede nacer la gloria.